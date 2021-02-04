https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1595957967.html
В ТЦ "Мега Белая Дача" в Подмосковье открыли пункт вакцинации от COVID-19
В ТЦ "Мега Белая Дача" в Подмосковье открыли пункт вакцинации от COVID-19
Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции развернули в крупном торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:36
2021-02-04T09:36
2021-02-04T09:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции развернули в крупном торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Сегодня на территории самого крупного торгового комплекса "Мега Белая Дача" в подмосковном городе Котельники начал работать мобильный пункт вакцинации", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.Он подчеркнул, что прививку от коронавируса в открывшемся пункте вакцинации могут сделать все граждане вне зависимости от места проживания. При себе надо иметь паспорта и полис ОМС. Предварительная запись на прививку не требуется.Отмечается, что по завершении процедуры пациенту выдаётся прививочный сертификат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html
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