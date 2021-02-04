https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1595957967.html

В ТЦ "Мега Белая Дача" в Подмосковье открыли пункт вакцинации от COVID-19

В ТЦ "Мега Белая Дача" в Подмосковье открыли пункт вакцинации от COVID-19

Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции развернули в крупном торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:36

2021-02-04T09:36

2021-02-04T09:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

котельники

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции развернули в крупном торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Сегодня на территории самого крупного торгового комплекса "Мега Белая Дача" в подмосковном городе Котельники начал работать мобильный пункт вакцинации", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.Он подчеркнул, что прививку от коронавируса в открывшемся пункте вакцинации могут сделать все граждане вне зависимости от места проживания. При себе надо иметь паспорта и полис ОМС. Предварительная запись на прививку не требуется.Отмечается, что по завершении процедуры пациенту выдаётся прививочный сертификат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

россия

котельники

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, котельники, московская область (подмосковье), общество