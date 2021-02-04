https://ria.ru/20210204/vaktsina-1596068212.html

Собянин рассказал о разной реакции на "Спутник V" у пожилых и молодежи

Собянин рассказал о разной реакции на "Спутник V" у пожилых и молодежи

Вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне подходит для людей старшего поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодежь, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:24

2021-02-04T18:24

2021-02-04T20:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне подходит для людей старшего поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодежь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Спутник V" – вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. У нас уже привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения. И должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди. Потому что у молодых людей, как правило, сильный иммунный ответ, поэтому чаще встречается температура, какие-то осложнения. У людей более старшего поколения как-то проще организм воспринимает эту вакцину", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".Он добавил, что прививку сделал его 95-летний отец, и никаких осложнений не было."Так что "Спутником" можно прививаться людям всех возрастов, начиная от 18 лет", - резюмировал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, москва