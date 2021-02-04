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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1596068212.html
Собянин рассказал о разной реакции на "Спутник V" у пожилых и молодежи
Собянин рассказал о разной реакции на "Спутник V" у пожилых и молодежи
Вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне подходит для людей старшего поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодежь, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:24
2021-02-04T20:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне подходит для людей старшего поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодежь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Спутник V" – вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. У нас уже привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения. И должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди. Потому что у молодых людей, как правило, сильный иммунный ответ, поэтому чаще встречается температура, какие-то осложнения. У людей более старшего поколения как-то проще организм воспринимает эту вакцину", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".Он добавил, что прививку сделал его 95-летний отец, и никаких осложнений не было."Так что "Спутником" можно прививаться людям всех возрастов, начиная от 18 лет", - резюмировал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о разной реакции на "Спутник V" у пожилых и молодежи

18:24 04.02.2021 (обновлено: 20:14 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель прививочного пункта в торговом центре "Columbus" в Москве, где медики выездной бригады вакцинируют желающих российским препаратом от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Посетитель прививочного пункта в торговом центре Columbus в Москве, где медики выездной бригады вакцинируют желающих российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне подходит для людей старшего поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодежь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Спутник V" – вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. У нас уже привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения. И должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди. Потому что у молодых людей, как правило, сильный иммунный ответ, поэтому чаще встречается температура, какие-то осложнения. У людей более старшего поколения как-то проще организм воспринимает эту вакцину", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
Он добавил, что прививку сделал его 95-летний отец, и никаких осложнений не было.
"Так что "Спутником" можно прививаться людям всех возрастов, начиная от 18 лет", - резюмировал мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМосква
 
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