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В Иран доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Иран доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг доставлена в Иран, сообщил информационный портал иранского правительства. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:12
2021-02-04T16:12
2021-02-04T18:48
распространение коронавируса
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ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг доставлена в Иран, сообщил информационный портал иранского правительства."Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в тегеранский аэропорт имени Имама Хомейни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Как сообщил глава по связям с общественностью минздрава Ирана и представитель Организации по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при минздраве страны Киануш Джаханпур, доставленная партия вакцины пройдет в Иране "окончательную проверку".Ранее посол страны в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран и Москва в ближайшие дни должны договориться о совместном производстве вакцины от COVID "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, москва, в мире