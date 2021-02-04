https://ria.ru/20210204/vaktsina-1596038882.html

В Иран доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Иран доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг доставлена в Иран, сообщил информационный портал иранского правительства. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:12

2021-02-04T16:12

2021-02-04T18:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

казем джалали

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москва

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ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг доставлена в Иран, сообщил информационный портал иранского правительства."Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в тегеранский аэропорт имени Имама Хомейни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Как сообщил глава по связям с общественностью минздрава Ирана и представитель Организации по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при минздраве страны Киануш Джаханпур, доставленная партия вакцины пройдет в Иране "окончательную проверку".Ранее посол страны в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран и Москва в ближайшие дни должны договориться о совместном производстве вакцины от COVID "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, москва, в мире