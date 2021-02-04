https://ria.ru/20210204/vaktsina-1596001596.html

Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде

Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде

Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:25

2021-02-04T13:25

2021-02-04T13:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

владимир круглый

коронавирус covid-19

россия

андрей бабиш

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

виктор орбан

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Во время видеомоста в МИА "Россия сегодня" политик напомнил, что "российской вакциной заинтересовались Венгрия, Чехия"."Но не уверен, что во всех странах Евросоюза "Спутник V" будет зарегистрирован. Это вопросы конкуренции и политического влияния", - сказал он.В этой связи Круглый напомнил о позиции украинских властей, которые вопреки интересам своих граждан уже заявили о том, что регистрировать российскую вакцину не будут.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя этой российской вакцины. В пятницу Будапешт посетит чешский премьер Андрей Бабиш, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1595965368.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595944794.html

россия

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус covid-19, россия, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, виктор орбан, венгрия, будапешт, общество