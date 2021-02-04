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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1596001596.html
Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде
Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде
Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:25
2021-02-04T13:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
владимир круглый
коронавирус covid-19
россия
андрей бабиш
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
виктор орбан
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Во время видеомоста в МИА "Россия сегодня" политик напомнил, что "российской вакциной заинтересовались Венгрия, Чехия"."Но не уверен, что во всех странах Евросоюза "Спутник V" будет зарегистрирован. Это вопросы конкуренции и политического влияния", - сказал он.В этой связи Круглый напомнил о позиции украинских властей, которые вопреки интересам своих граждан уже заявили о том, что регистрировать российскую вакцину не будут.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя этой российской вакцины. В пятницу Будапешт посетит чешский премьер Андрей Бабиш, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1595965368.html
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вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус covid-19, россия, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, виктор орбан, венгрия, будапешт, общество

Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде

13:25 04.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V) в городской поликлинике №5 в Алматы
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) в городской поликлинике №5 в Алматы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Во время видеомоста в МИА "Россия сегодня" политик напомнил, что "российской вакциной заинтересовались Венгрия, Чехия".
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
10:31
В Германии заявили, что вакцина "Спутник V" действительно удивила Запад
"Но не уверен, что во всех странах Евросоюза "Спутник V" будет зарегистрирован. Это вопросы конкуренции и политического влияния", - сказал он.
В этой связи Круглый напомнил о позиции украинских властей, которые вопреки интересам своих граждан уже заявили о том, что регистрировать российскую вакцину не будут.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника
РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя этой российской вакцины. В пятницу Будапешт посетит чешский премьер Андрей Бабиш, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Владимир КруглыйКоронавирус COVID-19РоссияАндрей БабишРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВиктор ОрбанВенгрияБудапештОбщество
 
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