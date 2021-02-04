Не все страны ЕС зарегистрируют "Спутник V", считают в Совфеде
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V) в городской поликлинике №5 в Алматы
© Sputnik / Тимур Батыршин
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не все страны Евросоюза станут регистрировать российскую вакцину "Спутник V", поскольку это вопрос конкуренции и политического влияния, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Во время видеомоста в МИА "Россия сегодня" политик напомнил, что "российской вакциной заинтересовались Венгрия, Чехия".
"Но не уверен, что во всех странах Евросоюза "Спутник V" будет зарегистрирован. Это вопросы конкуренции и политического влияния", - сказал он.
В этой связи Круглый напомнил о позиции украинских властей, которые вопреки интересам своих граждан уже заявили о том, что регистрировать российскую вакцину не будут.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
Венгрия первой из стран Евросоюза приступила к применению у себя этой российской вакцины. В пятницу Будапешт посетит чешский премьер Андрей Бабиш, чтобы узнать у своего венгерского коллеги Виктора Орбана о том, как проходит использование в этой стране российской вакцины.
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12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19