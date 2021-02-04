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Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:36
2021-02-04T12:36
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно прошедшей проверку Европейского медицинского агентства (EMA), и место производства препарата не имеет значения.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно."Спутник"... Лично мне все равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Все всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина", - сказал Аншобер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддержит ли Австрия заявку на регистрацию "Спутник V".Он добавил, что пока Австрия ожидает в ближайшем времени одобрения вакцины от компании Johnson&amp;Johnson.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян курц, здоровье - общество, johnson & johnson, европа, австрия, общество

Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

12:36 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно прошедшей проверку Европейского медицинского агентства (EMA), и место производства препарата не имеет значения.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.
"Спутник"... Лично мне все равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Все всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина", - сказал Аншобер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддержит ли Австрия заявку на регистрацию "Спутник V".
Он добавил, что пока Австрия ожидает в ближайшем времени одобрения вакцины от компании Johnson&Johnson.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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