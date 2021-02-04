https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595991161.html

Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:36

2021-02-04T12:36

2021-02-04T12:36

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johnson & johnson

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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно прошедшей проверку Европейского медицинского агентства (EMA), и место производства препарата не имеет значения.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно."Спутник"... Лично мне все равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Все всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина", - сказал Аншобер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддержит ли Австрия заявку на регистрацию "Спутник V".Он добавил, что пока Австрия ожидает в ближайшем времени одобрения вакцины от компании Johnson&Johnson.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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