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Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:36
2021-02-04T12:36
2021-02-04T12:36
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер, говоря о возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС, заявил, что будет рад любой вакцине, успешно прошедшей проверку Европейского медицинского агентства (EMA), и место производства препарата не имеет значения.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что EMA нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно."Спутник"... Лично мне все равно, какое у вакцины название, место производства и создания. Все всегда зависит от качества, которое в Европе проверяет EMA. Это значит, что вакцины должны пройти определенную проверку. И я буду рад любой вакцине, которая успешно пройдет эту проверку, потому что я буду знать, что это отличная вакцина", - сказал Аншобер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддержит ли Австрия заявку на регистрацию "Спутник V".Он добавил, что пока Австрия ожидает в ближайшем времени одобрения вакцины от компании Johnson&Johnson.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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