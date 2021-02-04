https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595973761.html

Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:18

2021-02-04T11:18

2021-02-04T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

боливия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо."Мы продвигаемся в переговорах с Российской Федерацией, с соответствующими учреждениями, чтобы гарантировать поставки (вакцины) в ближайшее время", - заявила Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.Она отметила, что российская вакцина показала эффективность и "будет мощным инструментом, способствующим здоровью и жизни никарагуанских семей".Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Ранее применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-04T11:18 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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