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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595973761.html
Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"
Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"
Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:18
2021-02-04T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
боливия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо."Мы продвигаемся в переговорах с Российской Федерацией, с соответствующими учреждениями, чтобы гарантировать поставки (вакцины) в ближайшее время", - заявила Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.Она отметила, что российская вакцина показала эффективность и "будет мощным инструментом, способствующим здоровью и жизни никарагуанских семей".Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Ранее применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, боливия, армения, в мире

Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

11:18 04.02.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.
"Мы продвигаемся в переговорах с Российской Федерацией, с соответствующими учреждениями, чтобы гарантировать поставки (вакцины) в ближайшее время", - заявила Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.
Она отметила, что российская вакцина показала эффективность и "будет мощным инструментом, способствующим здоровью и жизни никарагуанских семей".
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Ранее применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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