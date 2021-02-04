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https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595944794.html
Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника
Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника
Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T03:20
2021-02-04T12:29
жак шустер
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt.Журналист напомнил, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США.Автор отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата.По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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жак шустер, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, welt, земля, the lancet, москва, сша, в мире

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника

03:20 04.02.2021 (обновлено: 12:29 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt.
Журналист напомнил, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США.
"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Прим. ред.)", — заявил Шустер.
Автор отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата.
Упаковки российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 21:13Распространение коронавируса
ВОЗ назвала публикацию Lancet доказательством качества "Спутника V"
По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЖак ШустерВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19WeltЗемляThe LancetМоскваСШАВ мире
 
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