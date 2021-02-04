https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595944794.html

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого в мире спутника

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T03:20

2021-02-04T03:20

2021-02-04T12:29

жак шустер

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt.Журналист напомнил, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США.Автор отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата.По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/sputnik-1595928894.html

https://ria.ru/20210121/sputnik-1594008533.html

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2021

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