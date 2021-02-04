https://ria.ru/20210204/utki-1596506731.html

Эксперт объяснил, почему утки слетелись к Белому дому в Москве

Эксперт объяснил, почему утки слетелись к Белому дому в Москве

Большое количество уток слетелись на Москву-реку у Белого дома в Москве, потому что там есть открытая вода, это временное явление, пока водоемы покрыты льдом,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-04T13:38

2021-02-04T13:38

2021-02-08T14:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Большое количество уток слетелись на Москву-реку у Белого дома в Москве, потому что там есть открытая вода, это временное явление, пока водоемы покрыты льдом, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.Ранее корреспондент РИА Новости снял видео, как множество уток устроились на ночевку на Москве-реке у Белого дома."Летом у нас открытых поверхностей воды много, сейчас, после январских морозов, во многих парках вода замерзла. Птицы перегруппировались, собрались там, где есть открытая вода. Площадь открытых водоёмов после январских морозов уменьшилась, покрылась льдом, а открытые места их привлекают. Это вынужденная для них мера - скучковаться, собраться, чтобы пережить зимний период", - прокомментировал видеозапись Бурмистров.По его словам, по последнему учету только на особо охраняемых природных территориях Москвы живут порядка 8 тысяч уток, а в целом в городе эта цифра может исчисляться в десятках тысяч.Он добавил, что с потеплением и таянием льда на водных объектах утки вновь разбредаются по городу.

https://ria.ru/20210203/zhivotnye-1595807974.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурмистров, москва