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На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом
На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом
На Дальнем Востоке полностью восстановили обеспечение топливом, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:32
2021-02-04T22:29
павел сорокин
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
ржд
экономика
россия
дальний восток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На Дальнем Востоке полностью восстановили обеспечение топливом, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин."Наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", - сказал Сорокин.По его словам, Минэнерго продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ, и при необходимости будет принимать дополнительные меры.Сорокин добавил, что поезда с нефтепродуктами едут в приоритетном порядке, чтобы сократить время доставки топлива, а НПЗ работает без каких-либо ограничений.Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы из соседних регионов дали дополнительный объем топлива в 40 тысяч тонн, который выкупила компания ННК. Часть этого топлива уже поставлена, еще часть пока находится в пути из-за погодных условий. На данный момент ситуация на Дальнем Востоке с точки зрения производства и подвоза топлива стабилизировалась, заключил замминистра.В середине января из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ в регионе начались перебои с топливом, часть АЗС закрылась из-за нехватки бензина. Это спровоцировало рост цен, после которого спекулянты начали заниматься перепродажей топлива и мест в очередях на заправки.В четверг НПЗ сообщил, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. По данным компании, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92. По словам гендиректора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой в регион только в феврале поступит 75 тысяч топлива.
https://ria.ru/20210204/benzin-1596035956.html
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павел сорокин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), ржд, экономика, россия, дальний восток, министерство энергетики рф (минэнерго россии)

На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом

18:32 04.02.2021 (обновлено: 22:29 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Заправка автомобиля на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На Дальнем Востоке полностью восстановили обеспечение топливом, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
"Наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", - сказал Сорокин.
По его словам, Минэнерго продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ, и при необходимости будет принимать дополнительные меры.
Сорокин добавил, что поезда с нефтепродуктами едут в приоритетном порядке, чтобы сократить время доставки топлива, а НПЗ работает без каких-либо ограничений.
Автомобили стоят в очереди на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы из соседних регионов дали дополнительный объем топлива в 40 тысяч тонн, который выкупила компания ННК. Часть этого топлива уже поставлена, еще часть пока находится в пути из-за погодных условий. На данный момент ситуация на Дальнем Востоке с точки зрения производства и подвоза топлива стабилизировалась, заключил замминистра.
В середине января из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ в регионе начались перебои с топливом, часть АЗС закрылась из-за нехватки бензина. Это спровоцировало рост цен, после которого спекулянты начали заниматься перепродажей топлива и мест в очередях на заправки.
В четверг НПЗ сообщил, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. По данным компании, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92. По словам гендиректора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой в регион только в феврале поступит 75 тысяч топлива.
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Павел СорокинФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)РЖДЭкономикаРоссияДальний ВостокМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
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