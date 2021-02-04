https://ria.ru/20210204/toplivo-1596069752.html

На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом

На Дальнем Востоке восстановили обеспечение топливом

На Дальнем Востоке полностью восстановили обеспечение топливом, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:32

2021-02-04T18:32

2021-02-04T22:29

павел сорокин

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

ржд

экономика

россия

дальний восток

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На Дальнем Востоке полностью восстановили обеспечение топливом, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин."Наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", - сказал Сорокин.По его словам, Минэнерго продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ, и при необходимости будет принимать дополнительные меры.Сорокин добавил, что поезда с нефтепродуктами едут в приоритетном порядке, чтобы сократить время доставки топлива, а НПЗ работает без каких-либо ограничений.Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы из соседних регионов дали дополнительный объем топлива в 40 тысяч тонн, который выкупила компания ННК. Часть этого топлива уже поставлена, еще часть пока находится в пути из-за погодных условий. На данный момент ситуация на Дальнем Востоке с точки зрения производства и подвоза топлива стабилизировалась, заключил замминистра.В середине января из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ в регионе начались перебои с топливом, часть АЗС закрылась из-за нехватки бензина. Это спровоцировало рост цен, после которого спекулянты начали заниматься перепродажей топлива и мест в очередях на заправки.В четверг НПЗ сообщил, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. По данным компании, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92. По словам гендиректора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой в регион только в феврале поступит 75 тысяч топлива.

https://ria.ru/20210204/benzin-1596035956.html

https://ria.ru/20210119/benzin-1593564350.html

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дальний восток

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павел сорокин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), ржд, экономика, россия, дальний восток, министерство энергетики рф (минэнерго россии)