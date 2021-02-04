https://ria.ru/20210204/toplivo-1596038594.html

На Хабаровском НПЗ сообщили, что нет нужды покупать бензин впрок

На Хабаровском НПЗ сообщили, что нет нужды покупать бензин впрок

Хабаровский НПЗ реализует топливо в сверхнормативном режиме, все АЗС ННК в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом, и нет необходимости покупать бензин... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:10

2021-02-04T16:10

2021-02-04T16:10

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

хабаровский край

экономика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хабаровский НПЗ реализует топливо в сверхнормативном режиме, все АЗС ННК в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом, и нет необходимости покупать бензин впрок, сообщили РИА Новости в компании."Топливо возвращается на автозаправочные станции края – 3 февраля производство автобензинов на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ) возобновлено в полном объеме. В среду получены первые партии топлива, которые уже поступили в продажу", - говорится в заявлении генерального директора "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирины Носовой."В ночь с 3 на 4 февраля первые партии бензина уже поступили на АЗС ННК Хабаровского края. Реализация топлива осуществляется в сверхнормативном режиме. В феврале с учетом стороннего ресурса в регион поступит 75 тысяч тонн топлива, что полностью покроет все потребности", - подтверждает ее слова генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров. По его словам, с момента запуска завода уже отгружено более полутора миллионов литров топлива.Носова добавляет, что производство топлива возобновилось в полном объеме, и с учетом дополнительных закупок АЗС ННК в ближайшие дни будут обеспечены бензином с запасом, а подвоз автобензинов ведется круглосуточно. Директор просит автомобилистов не поддаваться паническим настроениям и не принимать во внимание негативную информацию, распространяемую в социальных сетях."Вынуждены отметить, что автомобилисты до сих пор закупают топливо впрок, что, безусловно, осложняет работу АЗС. Кроме того, зафиксированы случаи спекулятивной продажи нашего топлива в канистрах на автомагистралях", - комментирует она сложившуюся ситуацию.Хабаровский НПЗ, принадлежащий ННК, в январе закрылся на ремонтные работы, из-за чего в регионе наблюдался дефицит бензина. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. ННК совместно с Минэнерго РФ и ФАС организовали дополнительные поставки с НПЗ других регионов, а также из запасов Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Согласно сообщению УФАС, цена ходовых марок на некоторых независимых АЗС увеличилась до 1,5-3 рублей за литр.

https://ria.ru/20210204/avto-1595949876.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/benzin-1595961039.html

https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html

россия

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, хабаровский край, экономика