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Новейшие технологии цифровизации телекома представят на форуме 12 февраля

Новейшие технологии цифровизации телекома представят на форуме 12 февраля

С весны 2020 года нагрузка на работу операторов связи из-за пандемии обострила структурные проблемы, с которыми давно столкнулась телекоммуникационная отрасль... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:30

2021-02-04T13:30

2021-02-04T13:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 фев - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. С весны 2020 года нагрузка на работу операторов связи из-за пандемии обострила структурные проблемы, с которыми давно столкнулась телекоммуникационная отрасль. В эпоху цифровой модернизации телеком оперативно реагирует на смену тенденций и активно использует новые технологии для решения структурных проблем.Каковы на сегодняшний день актуальное состояние отрасли, её потенциал и прогнозы развития? Какие эффективные инструменты монетизации, повышения лояльности абонентов и извлечения выгоды существуют и планируются к внедрению в 2021 году? Как сократить цепочку управления рабочими процессами и повысить эффективность управления персоналом при помощи аналитики и телеметрии коммуникаций? О том, как быстро изменяющиеся тенденции влияют на работу телекоммуникационной индустрии расскажут 12 февраля 2021 года на крупнейшем онлайн-форуме по цифровизации связи Forum.Digital Telecom, организованным Фондом развития цифровой экономики при поддержке ТПП РФ совместно с телеканалом и радио MediaMetrics. На мероприятии обсудят ключевые тренды сферы телекоммуникаций, трудности, с которыми может столкнуться государство, операторы связи и другие игроки рынка на пути к цифровизации, а также новые технологии и будущее индустрии.В современном мире цифровизация занимает одну из передовых прогрессивных позиций, одним из базисов которой выступают сервисы связи. Изменившаяся модель общественного устройства не только не снизила показатели развития отрасли телекоммуникаций, но и увеличила темпы её развития. Так, в сравнение с данными, опубликованными в "Дорожной карте развития "сквозной" цифровой технологии "технологии беспроводной связи", совокупные затраты операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 триллиона рублей в новом году. На базе уже сформированного Интернета вещей успешно функционируют такие технологии как Wi-Fi, VPN, LoRaWAN и прочие, но их совершенствование и развитие никогда не стоят на месте.Из-за вынужденного перехода на удаленный формат работы и учебы с начала 2020 года, а также повышенного спроса на онлайн-развлечения объем рынка вырос на 2% и составил 1,79 триллиона рублей, в то время как количество абонентов широкополосного интернета выросло на 0,85% по сравнению с 2019 годом. "Сфера телекоммуникаций играет ведущую роль в организации отраслевого производства, в развитии сетевой экономики, в производстве виртуальной продукции, в повышении эффективности управления, а также решении вопросов безопасности страны", – говорит председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко."В связи со сложившимися условиями вынужденных ограничений, предприятиям пришлось организовать удаленные рабочие места для сотрудников. Это повлияло на рост популярности услуг связи, в свою очередь, крупные игроки телеком-рынка предложили решения для организации удаленных рабочих мест, гибкого управления данными и строгим контролем безопасности в сети", – говорит член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев. Многие известные крупные компании уже обратили внимание на динамичное развитие области телекоммуникаций. Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool, подчеркивает: "С ростом нагрузки на информационные системы, телеком-операторы сталкиваются со сложностями, которые нам как интернет-компании хорошо знакомы. Мы более 20 лет поддерживаем производительность проектов с многомиллионными аудиториями, используя собственную технологию Tarantool, и готовы делиться лучшими практиками работы с высоконагруженными сервисами".Более 30 спикеров соберутся на площадке онлайн-форума, чтобы ответить на все вопросы и поделиться своим опытом с аудиторией более 50 000 зрителей в режиме реального времени. С 11:00 до 17:00 в прямом эфире руководители крупнейших компаний телекома обсудят цифровую революцию индустрии, расскажут об основных нюансах и затратах на внедрение 5G, а также ответят на вопросы зрителей.Forum.Digital Telecom реализует на своей площадке презентацию новейших тенденций развития телеком-индустрии, познакомит участников с кейсами крупных компаний и инновационными стартап-проектами, а также позволит обменяться опытом с единомышленниками и найти партнеров среди других участников.Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме можно по ссылке.Фонд развития цифровой экономики – главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений.Контакты для аккредитации СМИ и по другим возможностям участия:Анна Плотникова - ap@forum.digital, тел. +7(977) 869-87-38

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы