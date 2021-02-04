https://ria.ru/20210204/ssha-1596055326.html

Бальбек заявил, что США нет места в "нормандском формате"

Бальбек заявил, что США нет места в "нормандском формате"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал позицию Киева по включению США в "нормандский формат", отметив, что состав его участников определен, и... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:27

2021-02-04T17:27

2021-02-04T17:27

"нормандская четверка"

руслан бальбек

леонид кравчук

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал позицию Киева по включению США в "нормандский формат", отметив, что состав его участников определен, и "американцам за этим столом места нет".Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Вашингтон мог бы "эффективно воздействовать" на Москву по вопросам Донбасса, если бы оказался внутри "нормандского формата" переговоров. При этом Кравчук признал, что Россия никогда не согласится с подобным предложением."США уже влезли в переговоры "нормандского формата" введением санкций против российской экономики. Дало это результат? Нет. Воспринимаем ли мы всерьез очередную "болтологию" господина Кравчука? Тоже нет. Минские соглашения были подписаны добровольно, украинская сторона обязалась их выполнять, поэтому либо она выполнит обещанное, либо будет находиться в состоянии гражданской войны. Кого бы они ни звали в переговоры по Донбассу, состав участников "нормандского формата" определен, и американцам за этим столом места нет", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210120/obse-1593852457.html

сша

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"нормандская четверка", руслан бальбек, леонид кравчук, сша, украина, в мире