Найден "вкусный" способ уберечь кожу от солнца

Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из

2021-02-04T17:25

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Алабамы, исследование которых опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology.Специалисты отобрали добровольцев, которые в течение 14 дней ели порошок лиофилизированного винограда. В результате естественная защита кожи участников увеличилась на 74,8 процента.Специалисты также рекомендовали при сильных ожогах использовать экстракт из виноградных косточек, содержащий в себе большое количество проантоцианидов — мощных антиоксидантов.

