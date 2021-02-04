Найден "вкусный" способ уберечь кожу от солнца
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Алабамы, исследование которых опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology.
Специалисты отобрали добровольцев, которые в течение 14 дней ели порошок лиофилизированного винограда. В результате естественная защита кожи участников увеличилась на 74,8 процента.
"Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей. Эти преимущества также включают подавление воспаления и восстановление повреждений ДНК", — отметил один из авторов исследования Аллен Оук.
Специалисты также рекомендовали при сильных ожогах использовать экстракт из виноградных косточек, содержащий в себе большое количество проантоцианидов — мощных антиоксидантов.