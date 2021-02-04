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Найден "вкусный" способ уберечь кожу от солнца
Найден "вкусный" способ уберечь кожу от солнца
Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:25
2021-02-04T17:25
здоровье
алабама
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Алабамы, исследование которых опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology.Специалисты отобрали добровольцев, которые в течение 14 дней ели порошок лиофилизированного винограда. В результате естественная защита кожи участников увеличилась на 74,8 процента.Специалисты также рекомендовали при сильных ожогах использовать экстракт из виноградных косточек, содержащий в себе большое количество проантоцианидов — мощных антиоксидантов.
https://ria.ru/20210204/kozha-1595945827.html
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здоровье, алабама, общество

Найден "вкусный" способ уберечь кожу от солнца

17:25 04.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Мужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 фев РИА Новости. Регулярное употребление винограда может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Алабамы, исследование которых опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology.
Специалисты отобрали добровольцев, которые в течение 14 дней ели порошок лиофилизированного винограда. В результате естественная защита кожи участников увеличилась на 74,8 процента.
"Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей. Эти преимущества также включают подавление воспаления и восстановление повреждений ДНК", — отметил один из авторов исследования Аллен Оук.
Специалисты также рекомендовали при сильных ожогах использовать экстракт из виноградных косточек, содержащий в себе большое количество проантоцианидов — мощных антиоксидантов.
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