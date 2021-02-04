https://ria.ru/20210204/sozhalenie-1596087145.html

Житель Заполярья извинился за нападение на полицейского на акции в Москве

Житель Заполярья извинился за нападение на полицейского на акции в Москве

Арестованный Александр Глушков, несколько раз ударивший полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, выразил сожаление о своём поступке и пообещал, РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T20:53

2021-02-04T20:53

2021-02-04T22:16

россия

москва

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Арестованный Александр Глушков, несколько раз ударивший полицейского на несогласованной акции в Москве 23 января, выразил сожаление о своём поступке и пообещал, что такое не повторится.Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 3 апреля жителя Мурманской области, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 23 января в столице.Оперативное видео с объяснениями арестованного распространил Следственный комитет России. Молодой человек заявил, что ударил полицейского "под призывами"."Сожалею за совершенное преступление... Больше обещаю не совершать таких поступков", - сказал он.По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Отмечается, что правоохранителями установлен и задержан житель Мурманской области, временно находящийся в Московском регионе; на допросе он полностью признал свою вину.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sud-1596065961.html

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595994794.html

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Допрос жителя Мурманской области, напавшего на полицейского 23 января в Москве. Кадры СК СК публикует видео нападения жителя Мурманской области на полицейского на акции 23 января в Москве и его раскаяния. Александр Глушков проходит по делу о применении насилия к силовику и арестован, сообщили РИА Новости в суде. 2021-02-04T20:53 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, мурманская область, происшествия