https://ria.ru/20210204/smirnov-1595993128.html
Песков не стал комментировать решение суда по делу главреда "Медиазоны"
Песков не стал комментировать решение суда по делу главреда "Медиазоны"
В Кремле не комментируют решение суда по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:49
2021-02-04T12:49
2021-02-04T12:49
сергей смирнов
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют решение суда по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, мы не имеем права его комментировать", - сказал Песков журналистам.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
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сергей смирнов, дмитрий песков, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
В Кремле не комментируют решение суда по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова
, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, мы не имеем права его комментировать", - сказал Песков журналистам.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января.
Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району.
Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП. Позже Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.