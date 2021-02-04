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Умер один из создателей шоу "Кривое зеркало"
Умер один из создателей шоу "Кривое зеркало"
Юморист Александр Морозов сообщил в Instagram о смерти одного из авторов "Кривого зеркала" Вячеслава Полейко. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:16
2021-02-04T01:16
2021-02-04T10:06
культура
вячеслав полейко
александр морозов
московский авиационный институт
михаил задорнов
михаил евдокимов
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юморист Александр Морозов сообщил в Instagram о смерти одного из авторов "Кривого зеркала" Вячеслава Полейко.Артист отметил, что узнал об этом накануне утром.Актер не уточнил причину смерти сценариста.Полейко окончил Московский авиационный институт. В 1979 году служил в Театре Михаила Задорнова. Автор монологов Михаила Задорнова, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна. Полейко был постоянным автором "Кривого зеркала", а также сочинял репризы для "Новых русских бабок".
https://ria.ru/20210125/shalyapin-1594420702.html
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вячеслав полейко, александр морозов, московский авиационный институт, михаил задорнов, михаил евдокимов, происшествия