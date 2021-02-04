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Умер один из создателей шоу "Кривое зеркало"
Умер один из создателей шоу "Кривое зеркало"
Юморист Александр Морозов сообщил в Instagram о смерти одного из авторов "Кривого зеркала" Вячеслава Полейко. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:16
2021-02-04T10:06
культура
вячеслав полейко
александр морозов
московский авиационный институт
михаил задорнов
михаил евдокимов
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юморист Александр Морозов сообщил в Instagram о смерти одного из авторов "Кривого зеркала" Вячеслава Полейко.Артист отметил, что узнал об этом накануне утром.Актер не уточнил причину смерти сценариста.Полейко окончил Московский авиационный институт. В 1979 году служил в Театре Михаила Задорнова. Автор монологов Михаила Задорнова, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна. Полейко был постоянным автором "Кривого зеркала", а также сочинял репризы для "Новых русских бабок".
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вячеслав полейко, александр морозов, московский авиационный институт, михаил задорнов, михаил евдокимов, происшествия

Умер один из создателей шоу "Кривое зеркало"

01:16 04.02.2021 (обновлено: 10:06 04.02.2021)
 
© РИА НовостиГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Юморист Александр Морозов сообщил в Instagram о смерти одного из авторов "Кривого зеркала" Вячеслава Полейко.
Артист отметил, что узнал об этом накануне утром.

"Как же мы все за последнее время устали от некрологов. <…> Кто не знает — то, что мы всегда в "Кривом зеркале" с Витькой Разумовским показывали "страшилки", это все писал Славик. Слишком много уходит хороших… Царствие ему небесное. Вспомните его хорошим словом", — сказал Морозов.

Актер не уточнил причину смерти сценариста.
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Полейко окончил Московский авиационный институт. В 1979 году служил в Театре Михаила Задорнова. Автор монологов Михаила Задорнова, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна. Полейко был постоянным автором "Кривого зеркала", а также сочинял репризы для "Новых русских бабок".
 
КультураВячеслав ПолейкоАлександр МорозовМосковский авиационный институтМихаил ЗадорновМихаил ЕвдокимовПроисшествия
 
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