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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/shtammy-1596017792.html
В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
Мутировавших штаммов коронавируса COVID-19 в Белоруссии к настоящему времени не выявлено, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:38
2021-02-04T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Мутировавших штаммов коронавируса COVID-19 в Белоруссии к настоящему времени не выявлено, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики."На базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь организована система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест... На сегодняшний день белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса", - говорится в сообщении.В минздраве республики указали, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует. Отмечается, что, учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов."Для этого в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса - британский, южноамериканский, японский", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень инфицирования COVID-19 в настоящее время ниже прогноза. Так, по официальным данным на четверг, в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляет 253 413, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1755 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет

14:38 04.02.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Мутировавших штаммов коронавируса COVID-19 в Белоруссии к настоящему времени не выявлено, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
"На базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь организована система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест... На сегодняшний день белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса", - говорится в сообщении.
В минздраве республики указали, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует. Отмечается, что, учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов.
"Для этого в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса - британский, южноамериканский, японский", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень инфицирования COVID-19 в настоящее время ниже прогноза. Так, по официальным данным на четверг, в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляет 253 413, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1755 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияВ мире
 
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