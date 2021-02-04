https://ria.ru/20210204/sdelka-1596004408.html

Посол Ирана в России назвал условие возвращения США к ядерной сделке

Посол Ирана в России назвал условие возвращения США к ядерной сделке

Для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе США должны снять санкции с Тегерана и компенсировать ущерб, Иран ждет... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:36

2021-02-04T13:36

2021-02-04T14:15

россия

иран

сша

ядерное оружие

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе США должны снять санкции с Тегерана и компенсировать ущерб, Иран ждет действий, а не заявлений, заявил в четверг иранский посол в России Казем Джалали."На первом этапе США должны снять санкции... Мы ждем действий, ранее глава МИД (Ирана Мохаммад Давад - ред.) Зариф уже говорил, что мы уже слышали лозунги и заявления, американцы должны предпринять практические действия", - заявил посол.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Белый дом ранее сообщил о намерении президента Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/roukhani-1595920182.html

https://ria.ru/20210203/iran-1595791180.html

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россия, иран, сша, ядерное оружие, безопасность