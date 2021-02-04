https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596046076.html

Захарова назвала введение Киевом санкций против Никарагуа актом отчаяния

Захарова назвала введение Киевом санкций против Никарагуа актом отчаяния

Введение Киевом санкций против Никарагуа из-за назначения почетного консула в республике "смехотворно" и является актом отчаяния украинских властей, заявил... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:46

2021-02-04T16:46

2021-02-04T16:47

мария захарова

мид украины

никарагуа

республика крым

украина

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Введение Киевом санкций против Никарагуа из-за назначения почетного консула в республике "смехотворно" и является актом отчаяния украинских властей, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не могла не обратить внимание на то, что недавно украинские власти ввели санкции против Никарагуа - в ответ на назначение руководством этой страны почетного консула в республике Крым. Данное решение выглядит просто смехотворно", - сказала на брифинге в четверг представитель МИД.Она пояснила, что с 2017 года Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, "поэтому санкции накладывать, по сути, не на что". "Но это такой, видимо, акт отчаяния... Республика Крым, город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Открытие консульских представительств иностранных государств на территории России - это вопрос наших двусторонних отношений с этими государствами, он не касается третьих стран, включая Украину", - отметила Захарова, призвав украинские власти "не вмешиваться и не пытаться влиять на двусторонние контакты между другими государствами, которые не имеют к Украине никакого отношения"."Киев так часто солидаризируется с Западом по целому ряду вопросов, что здесь есть нечто общее, а именно: наш совет - займитесь решением собственных проблем, оставьте Никарагуа в покое", - заключила представитель ведомства.Парламент Украины на заседании во вторник утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к Никарагуа. Такое решение поддержали 322 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее МИД Украины сообщил о начале процесса применения санкций к Никарагуа после визита посла этой страны в Крым для вручения консульского патента.Консульство Никарагуа открылось в Крыму в ноябре. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. Никарагуа признал Крым частью России в 2014 году.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

никарагуа

республика крым

украина

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мария захарова, мид украины, никарагуа, республика крым, украина, в мире