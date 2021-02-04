https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596015783.html

Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России

Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России

Дело блогера Алексея Навального является только поводом для американских санкций, основная цель США - сдерживание России любыми средствами, заявил журналистам... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:29

2021-02-04T14:29

2021-02-04T14:29

замена условного срока навального

леонид слуцкий

марко рубио

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дело блогера Алексея Навального является только поводом для американских санкций, основная цель США - сдерживание России любыми средствами, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя проект американских сенаторов о санкциях против РФ.Ранее группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции. Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио."В конгресс повторно внесен билль названием "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность", где предлагается ввести санкции против российских граждан из-за ситуации вокруг Навального. Основания – причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам. Доказательств и фактов – ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и "глухой" антироссийской истерией. С точки зрения всех международно-правовых норм введение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему. Очевидно, что блогер – только повод. Права человека, закон, суд здесь абсолютно не берутся во внимание. Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами", - сказал Слуцкий.Парламентарий уверен, что все подобные попытки обречены на провал, а на все очередные ограничительные меры Россия отвечает адекватными контрмерами – обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики, соответствующая законодательная база и правовые инструменты уже сформированы."И еще: нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдоотравлением", - заключил парламентарий.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В ведомстве называли поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций. В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596006789.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595964647.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595961426.html

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замена условного срока навального, леонид слуцкий, марко рубио, алексей навальный, госдума рф, москва, сша, берлин (город), в мире