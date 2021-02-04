В спецприемнике в Сахарово сняли ограничения по времени на прием передач
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУ центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ограничения по времени на прием передач для административно арестованных, находящихся в специальном приемнике в деревне Сахарово в новой Москве, сняты, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала в Telegram фотографии списков тех, кто находится в спецприемнике. В опубликованных списках более 450 фамилий. Помимо этого, ранее Литвинович также сообщила, что в Сахарово находятся 506 россиян, около 90% из них - с несогласованных акций. Как подчеркнули позже в столичной полиции, в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово содержатся в том числе и те, кто находится по решению суда под административным арестом за нарушения во время поведения несогласованных акций в Москве.
"Только что пришла информация: передачи для находящихся здесь граждан будут приниматься до последнего. Ограничение до 18.00 снято", - написал Мельников в Telegram.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".