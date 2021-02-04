Песков заявил, что Путин не смотрел записи из спецприемника в Сахарово
12:59 04.02.2021 (обновлено: 13:50 04.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину не показывали видеозаписи и фотографии из спецприемника, куда доставили задержанных в ходе несогласованных акций в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг.
"Нет, ему не показывали эти записи. Известно, что действительно, да, задержанных больше, чем, скажем так, чем можно оформить в сжатые сроки. И именно этим вызвана эта ситуация", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сложившаяся ситуация с долгим оформлением большого количества задержанных "спровоцирована не правоохранителями, эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях".
"Он не может знакомиться со всем объемом всех видео", - добавил Песков к ответу на вопрос о просмотре видеозаписей президентом.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что в Сахарово находятся 506 россиян, около 90% из них - с митингов. Ранее сообщалось, что во вторник из спецприёмника в Сахарово должны были освободить 60 задержанных.