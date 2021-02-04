https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html

Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что разобралась с ситуацией с размещением в спецприемнике в Сахарово в Новой... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:28

2021-02-04T12:28

2021-02-04T14:41

марина литвинович

россия

новая москва

онк

татьяна потяева

здоровье - общество

алексей навальный

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что разобралась с ситуацией с размещением в спецприемнике в Сахарово в Новой Москве задержанных на несогласованных акциях.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из 8-местной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг."Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры", - сказала Потяева.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что в Сахарово находятся 506 россиян, около 90% из них - с митингов. Ранее сообщалось, что во вторник из спецприёмника в Сахарово должны были освободить 60 задержанных.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595986777.html

https://ria.ru/20210203/zhaloby-1595887418.html

россия

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