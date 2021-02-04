Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово
12:28 04.02.2021 (обновлено: 14:41 04.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что разобралась с ситуацией с размещением в спецприемнике в Сахарово в Новой Москве задержанных на несогласованных акциях.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография из 8-местной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг.
"Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры", - сказала Потяева.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что в Сахарово находятся 506 россиян, около 90% из них - с митингов. Ранее сообщалось, что во вторник из спецприёмника в Сахарово должны были освободить 60 задержанных.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".