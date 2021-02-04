https://ria.ru/20210204/sakhalin-1595956364.html

Глава Сахалина призвал проверить строительство шламонакопителя

Глава Сахалина призвал проверить строительство шламонакопителя

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился в прокуратуру в связи со строительством москвичом шламонакопителя на "дальневосточном гектаре" на... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:23

2021-02-04T09:23

2021-02-04T09:23

дальневосточный гектар

экологическая вахта сахалина

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился в прокуратуру в связи со строительством москвичом шламонакопителя на "дальневосточном гектаре" на севере Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона."Глава региона инициировал обращение в прокуратуру о проведении проверки по резонансной ситуации", - говорится в сообщении.Ранее активисты "Экологической вахты Сахалина" сообщили, что обратятся в прокуратуру из-за того, что в посёлке Горячие ключи, где располагаются термальные Дагинские источники и одноимённый памятник природы, строится накопитель нефтяного шлама. "Дальневосточный гектар" под эти цели взял житель Москвы. Мэр Ногликского района Сергей Камелин заявил, что строительство ведётся без разрешительных документов."Программа "Дальневосточный гектар" задумывалась, чтобы люди реализовывали семейные проекты, занимались сельским хозяйством, открывали туристические объекты, строили жилье. И связывали свое будущее и будущее детей с нашими островами. "Дальневосточный гектар" и складирование нефтяных отходов никак не сочетаются. Появление таких площадок возле населенных пунктов или туристических объектов недопустимо. Проект должен работать исключительно на повышение качества жизни людей и развитие территорий", – приводит пресс-служба слова Лимаренко.Кроме того, он добавил, что начало строительства промплощадки требует целого ряда разрешений и экспертиз, исключающих негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей."Необходимо комплексное решение вопроса, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Для этого сахалинские власти намерены подготовить соответствующую законодательную инициативу", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20201219/gektarlab-1589731636.html

https://ria.ru/20201115/gektar-1584466365.html

сахалин

сахалинская область

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дальневосточный гектар, экологическая вахта сахалина, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, общество