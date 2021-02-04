https://ria.ru/20210204/reysy-1595995387.html

S7 с 24 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники

S7 с 24 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники

Российская авиакомпания S7 с 24 марта начнет выполнять еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция); к перевозке будут приниматься те категории... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:55

2021-02-04T12:55

2021-02-04T12:56

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 24 марта начнет выполнять еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция); к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика."В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция). Рейсы планируются к выполнению по средам с 24 марта. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - говорится в сообщении.Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте авиакомпании в разделе "Международные перелеты".Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов."S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", - отмечает компания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

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