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https://ria.ru/20210204/ptenets-1595971549.html
В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана
Птенец кудрявого пеликана первым родился в Московском зоопарке в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного зоопарка. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:05
2021-02-04T13:33
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана первым родился в Московском зоопарке в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сотрудникам зоопарка удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов."Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным", — рассказала Акулова.Птенцы пеликанов при появлении на свет весят около ста граммов. Сейчас детеныш пеликана активно растет и весит уже 700 граммов. Он может сам проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители."Еще пару месяцев птенец будет сидеть в гнезде, через некоторое время он начнет вставать на ноги. Белым оперением птицы обзаводятся только к трем годам. К этому времени у них появляются кудрявые перья на голове, благодаря которым вид получил свое название", — говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас пеликаны живут в своем зимнем помещении — в павильоне "Птицы и бабочки тропиков"."Весной птенец вместе с родителями переедет в открытый вольер "Болото", где будет учиться плавать. Кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому в природе рыбачат на мелководье. Обычно их добычей становятся сазан, лещ, окунь, вобла и сельдь", — говорится в сообщении.Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Это самый редкий из всех видов пеликанов, с каждым годом их численность в природе неуклонно снижается.
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, животные

В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана

11:05 04.02.2021 (обновлено: 13:33 04.02.2021)
 
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыПтенец кудрявого пеликана в Московском зоопарке
Птенец кудрявого пеликана в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана первым родился в Московском зоопарке в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

"Первое пополнение в этом году — у нас появился птенец кудрявого пеликана, который вылупился 3 января. Сейчас он уже подрос, опушился и с любопытством разглядывает все вокруг. Ощупывает гнездо, родителей и все, что попадается под его уже достаточно крепкий клювик", — говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сотрудникам зоопарка удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов.
© Фото : Московский зоопаркПтенец кудрявого пеликана в московском зоопарке
Птенец кудрявого пеликана в московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Московский зоопарк
Птенец кудрявого пеликана в московском зоопарке
"Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным", — рассказала Акулова.
Птенцы пеликанов при появлении на свет весят около ста граммов. Сейчас детеныш пеликана активно растет и весит уже 700 граммов. Он может сам проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители.
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"Еще пару месяцев птенец будет сидеть в гнезде, через некоторое время он начнет вставать на ноги. Белым оперением птицы обзаводятся только к трем годам. К этому времени у них появляются кудрявые перья на голове, благодаря которым вид получил свое название", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас пеликаны живут в своем зимнем помещении — в павильоне "Птицы и бабочки тропиков".
"Весной птенец вместе с родителями переедет в открытый вольер "Болото", где будет учиться плавать. Кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому в природе рыбачат на мелководье. Обычно их добычей становятся сазан, лещ, окунь, вобла и сельдь", — говорится в сообщении.
Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Это самый редкий из всех видов пеликанов, с каждым годом их численность в природе неуклонно снижается.
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