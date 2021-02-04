https://ria.ru/20210204/ptenets-1595971549.html

В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке вылупился птенец кудрявого пеликана

Птенец кудрявого пеликана первым родился в Московском зоопарке в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного зоопарка. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:05

2021-02-04T11:05

2021-02-04T13:33

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана первым родился в Московском зоопарке в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сотрудникам зоопарка удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов."Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным", — рассказала Акулова.Птенцы пеликанов при появлении на свет весят около ста граммов. Сейчас детеныш пеликана активно растет и весит уже 700 граммов. Он может сам проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители."Еще пару месяцев птенец будет сидеть в гнезде, через некоторое время он начнет вставать на ноги. Белым оперением птицы обзаводятся только к трем годам. К этому времени у них появляются кудрявые перья на голове, благодаря которым вид получил свое название", — говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас пеликаны живут в своем зимнем помещении — в павильоне "Птицы и бабочки тропиков"."Весной птенец вместе с родителями переедет в открытый вольер "Болото", где будет учиться плавать. Кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому в природе рыбачат на мелководье. Обычно их добычей становятся сазан, лещ, окунь, вобла и сельдь", — говорится в сообщении.Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Это самый редкий из всех видов пеликанов, с каждым годом их численность в природе неуклонно снижается.

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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, животные