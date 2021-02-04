https://ria.ru/20210204/privivki-1595993919.html
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19
Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:50
2021-02-04T12:50
2021-02-04T12:50
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Вакцинация проводится бесплатно отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V"."Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной – не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись. Всего на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20210119/privivka-1593699030.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)