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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210204/privivki-1595993919.html
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19
Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:50
2021-02-04T12:50
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Вакцинация проводится бесплатно отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V"."Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной – не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись. Всего на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19

12:50 04.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
Вакцинация проводится бесплатно отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V".
"Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной – не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись. Всего на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 16:01Новости Подмосковья
Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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