https://ria.ru/20210204/privivki-1595993919.html

Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19

Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19

Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:50

2021-02-04T12:50

2021-02-04T12:50

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала кампании вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Вакцинация проводится бесплатно отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V"."Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной – не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от COVID-19 можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись. Всего на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20210119/privivka-1593699030.html

московская область (подмосковье)

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2021

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светлана стригункова , московская область (подмосковье)