https://ria.ru/20210204/prichina-1596011028.html

Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"

Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"

Международная коалиция во главе с США виновна в совершении военных преступлений на территории Сирии, в результате которых погибло множество мирных местных... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:11

2021-02-04T14:11

2021-02-04T14:37

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сирия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1920x0_80_0_0_e0201d49ce706583ff00ab97ddea123b.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США виновна в совершении военных преступлений на территории Сирии, в результате которых погибло множество мирных местных жителей, ставших жертвами "демократизации", которую Вашингтон насаждал на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В четверг в Доме РИО в Москве открылась выставка "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии", подготовленная неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии". Материалы, представленные на выставке, собраны фондом по результатам опроса более 200 сирийских граждан: они рассказали о нарушении своих прав человека со стороны международной коалиции. Актуальность проекта, показывающего события в Сирии "от первого лица", объясняется проведением масштабной информационной кампании по "обелению" действий коалиции.На открытии выставки Нарышкин напомнил, что многие миллионы мирных советских граждан погибли от рук гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. "К сожалению, и сегодня многие жители нашей планеты оказываются не защищенными от военных преступлений. Со времен вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак мир стал свидетелем огромного числа трагедий в этом большом и многострадальном регионе Ближнего Востока и в Северной Африке... И в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, население узнало цену "демократизаторам". Жертвами стали многие сотни тысяч мирных жителей этих стран", - добавил он."Выставка, которую мы открываем сегодня, посвящена военным преступлениям, совершенным так называемой коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки против мирных жителей Сирийской Арабской Республики", - сказал Нарышкин. Материалы экспозиции - это убедительные свидетельства действительно совершенных военных преступлений на территории Сирии, подчеркнул он. "Объем собранных материалов очень велик", - отметил Нарышкин.На выставке, в частности, демонстрируется документальный фильм, основу которого составили беседы с реальными свидетелями преступлений, совершенных коалицией в Сирии. Фильм снят Фондом исследования проблем демократии."Мы общались с женщинами, детьми, многие из которых лишились рук и ног вследствие ударов международной коалиции. Мы общались с родственниками людей, которые одним ударом потеряли свои семьи. Мы общались с беженцами, которых проамериканские вооруженные группы годами удерживали в лагерях для беженцев", - сказал директор Фонда Максим Григорьев. По его словам, люди во всем мире имеют право знать, что происходит в Сирии. А материалы, представленные в фильме, - это лишь небольшая часть свидетельств военных преступлений, совершенных коалицией во главе с США, которым нет никакого оправдания, подчеркнул Григорьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/siriya-1595274829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/boeviki-1584109195.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сирия, сша