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Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
Международная коалиция во главе с США виновна в совершении военных преступлений на территории Сирии, в результате которых погибло множество мирных местных... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:11
2021-02-04T14:37
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сирия
сша
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США виновна в совершении военных преступлений на территории Сирии, в результате которых погибло множество мирных местных жителей, ставших жертвами "демократизации", которую Вашингтон насаждал на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В четверг в Доме РИО в Москве открылась выставка "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии", подготовленная неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии". Материалы, представленные на выставке, собраны фондом по результатам опроса более 200 сирийских граждан: они рассказали о нарушении своих прав человека со стороны международной коалиции. Актуальность проекта, показывающего события в Сирии "от первого лица", объясняется проведением масштабной информационной кампании по "обелению" действий коалиции.На открытии выставки Нарышкин напомнил, что многие миллионы мирных советских граждан погибли от рук гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. "К сожалению, и сегодня многие жители нашей планеты оказываются не защищенными от военных преступлений. Со времен вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак мир стал свидетелем огромного числа трагедий в этом большом и многострадальном регионе Ближнего Востока и в Северной Африке... И в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, население узнало цену "демократизаторам". Жертвами стали многие сотни тысяч мирных жителей этих стран", - добавил он."Выставка, которую мы открываем сегодня, посвящена военным преступлениям, совершенным так называемой коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки против мирных жителей Сирийской Арабской Республики", - сказал Нарышкин. Материалы экспозиции - это убедительные свидетельства действительно совершенных военных преступлений на территории Сирии, подчеркнул он. "Объем собранных материалов очень велик", - отметил Нарышкин.На выставке, в частности, демонстрируется документальный фильм, основу которого составили беседы с реальными свидетелями преступлений, совершенных коалицией в Сирии. Фильм снят Фондом исследования проблем демократии."Мы общались с женщинами, детьми, многие из которых лишились рук и ног вследствие ударов международной коалиции. Мы общались с родственниками людей, которые одним ударом потеряли свои семьи. Мы общались с беженцами, которых проамериканские вооруженные группы годами удерживали в лагерях для беженцев", - сказал директор Фонда Максим Григорьев. По его словам, люди во всем мире имеют право знать, что происходит в Сирии. А материалы, представленные в фильме, - это лишь небольшая часть свидетельств военных преступлений, совершенных коалицией во главе с США, которым нет никакого оправдания, подчеркнул Григорьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/siriya-1595274829.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/boeviki-1584109195.html
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российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сирия, сша

Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"

14:11 04.02.2021 (обновлено: 14:37 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная коалиция во главе с США виновна в совершении военных преступлений на территории Сирии, в результате которых погибло множество мирных местных жителей, ставших жертвами "демократизации", которую Вашингтон насаждал на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В четверг в Доме РИО в Москве открылась выставка "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии", подготовленная неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии". Материалы, представленные на выставке, собраны фондом по результатам опроса более 200 сирийских граждан: они рассказали о нарушении своих прав человека со стороны международной коалиции. Актуальность проекта, показывающего события в Сирии "от первого лица", объясняется проведением масштабной информационной кампании по "обелению" действий коалиции.
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На открытии выставки Нарышкин напомнил, что многие миллионы мирных советских граждан погибли от рук гитлеровских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. "К сожалению, и сегодня многие жители нашей планеты оказываются не защищенными от военных преступлений. Со времен вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак мир стал свидетелем огромного числа трагедий в этом большом и многострадальном регионе Ближнего Востока и в Северной Африке... И в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, население узнало цену "демократизаторам". Жертвами стали многие сотни тысяч мирных жителей этих стран", - добавил он.
"Выставка, которую мы открываем сегодня, посвящена военным преступлениям, совершенным так называемой коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки против мирных жителей Сирийской Арабской Республики", - сказал Нарышкин. Материалы экспозиции - это убедительные свидетельства действительно совершенных военных преступлений на территории Сирии, подчеркнул он. "Объем собранных материалов очень велик", - отметил Нарышкин.
На выставке, в частности, демонстрируется документальный фильм, основу которого составили беседы с реальными свидетелями преступлений, совершенных коалицией в Сирии. Фильм снят Фондом исследования проблем демократии.
"Мы общались с женщинами, детьми, многие из которых лишились рук и ног вследствие ударов международной коалиции. Мы общались с родственниками людей, которые одним ударом потеряли свои семьи. Мы общались с беженцами, которых проамериканские вооруженные группы годами удерживали в лагерях для беженцев", - сказал директор Фонда Максим Григорьев. По его словам, люди во всем мире имеют право знать, что происходит в Сирии. А материалы, представленные в фильме, - это лишь небольшая часть свидетельств военных преступлений, совершенных коалицией во главе с США, которым нет никакого оправдания, подчеркнул Григорьев.
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Российское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСирияСША
 
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