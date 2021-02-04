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Погибших в Красноярске пожарных посмертно наградили орденами Мужества
Погибших в Красноярске пожарных посмертно наградили орденами Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении возгорания на складе с автозапчастями в Красноярске,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:38
2021-02-04T20:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на автоскладе в красноярске
владимир путин
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении возгорания на складе с автозапчастями в Красноярске, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля, пожар локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении горящего склада. По данным МЧС, среди погибших пожарных - Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, и Рябцев Максим Михайлович, 27 лет. Их тела найдены. Губернатор объявил пятницу 5 февраля днем траура по погибшим."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в документе.Согласно указу, орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Жалнерчик Анатолий, старший прапорщик внутренней службы Пузырев Алексей и сержант внутренней службы Рябцев Максим.
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День траура в Красноярске: горожане скорбят по погибшим в пожаре на автоскладе
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. В среду в хранилище на улице Калинина произошло возгорание, обрушилась крыша. Огонь удалось локализовать на площади почти в четыре тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только к утру четверга.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на автоскладе в красноярске, владимир путин, красноярск, происшествия

Погибших в Красноярске пожарных посмертно наградили орденами Мужества

18:38 04.02.2021 (обновлено: 20:45 04.02.2021)
 
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении возгорания на складе с автозапчастями в Красноярске, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля, пожар локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении горящего склада. По данным МЧС, среди погибших пожарных - Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, и Рябцев Максим Михайлович, 27 лет. Их тела найдены. Губернатор объявил пятницу 5 февраля днем траура по погибшим.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в документе.
Согласно указу, орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Жалнерчик Анатолий, старший прапорщик внутренней службы Пузырев Алексей и сержант внутренней службы Рябцев Максим.
Последствия пожара на складе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на автоскладе в КрасноярскеВладимир ПутинКрасноярскПроисшествия
 
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