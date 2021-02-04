https://ria.ru/20210204/pozharnye-1596071010.html

Погибших в Красноярске пожарных посмертно наградили орденами Мужества

Погибших в Красноярске пожарных посмертно наградили орденами Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении возгорания на складе с автозапчастями в Красноярске,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:38

2021-02-04T18:38

2021-02-04T20:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на автоскладе в красноярске

владимир путин

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении возгорания на складе с автозапчастями в Красноярске, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля, пожар локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении горящего склада. По данным МЧС, среди погибших пожарных - Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, и Рябцев Максим Михайлович, 27 лет. Их тела найдены. Губернатор объявил пятницу 5 февраля днем траура по погибшим."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - говорится в документе.Согласно указу, орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Жалнерчик Анатолий, старший прапорщик внутренней службы Пузырев Алексей и сержант внутренней службы Рябцев Максим.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/pozhar-1595983666.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

День траура в Красноярске: горожане скорбят по погибшим в пожаре на автоскладе Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил пятницу, 5 февраля, днем траура по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. В среду в хранилище на улице Калинина произошло возгорание, обрушилась крыша. Огонь удалось локализовать на площади почти в четыре тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только к утру четверга. 2021-02-04T18:38 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на автоскладе в красноярске, владимир путин, красноярск, происшествия