https://ria.ru/20210204/potok-1595942430.html

"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:34

2021-02-04T01:34

2021-02-04T01:34

россия

северный поток — 2

александр рар

ангела меркель

германия

сша

берлин (город)

украина

в мире

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"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2".По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала."Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно", — объяснил Рар.Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210203/potok-1595780242.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html

россия

германия

сша

берлин (город)

украина

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россия, северный поток — 2, александр рар, ангела меркель, германия, сша, берлин (город), украина, в мире, экономика