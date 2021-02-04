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"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам
"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам
Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T01:34
2021-02-04T01:34
россия
северный поток — 2
александр рар
ангела меркель
германия
сша
берлин (город)
украина
в мире
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"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2".По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала."Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно", — объяснил Рар.Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
https://ria.ru/20210203/potok-1595780242.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html
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россия, северный поток — 2, александр рар, ангела меркель, германия, сша, берлин (город), украина, в мире, экономика

"Меркель приходится нелегко": немецкий политолог обратился к россиянам

01:34 04.02.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2" будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — сказал Рар.

По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала.
"Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно", — объяснил Рар.
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Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода.

"Но в заключение хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за "Северный поток — 2", — заявил Рар.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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РоссияСеверный поток — 2Александр РарАнгела МеркельГерманияСШАБерлин (город)УкраинаВ миреЭкономика
 
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