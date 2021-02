Для россиян — критично. Чем обернутся проблемы в китайских портах

https://ria.ru/20210204/porty-1595891286.html

Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Все из-за новых вспышек COVID-19 в... РИА Новости, 04.02.2021

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Все из-за новых вспышек COVID-19 в КНР. Там подозревают, что вирус попадает в страну вместе с импортной продукцией. В эпицентре кризиса — российские поставщики. Чем опасны меры Пекина, разбиралось РИА Новости.Рыба тает, порт стоитСотни контейнеров застряли на входе в китайский порт Далянь. В начале января там обнаружили около 80 случаев коронавирусной инфекции. Местные власти заявили: большинство заболевших — работники доков, которые разгружают замороженную продукцию. Предполагают, что именно с упаковок они и подхватили заразу.Из-за этого проверки импорта проводят еще тщательнее, и в очереди приходится стоять до 20 дней. Но даже если продукция "чистая", она рискует попросту испортиться — в порту не хватает розеток для морозильных камер, где хранят рыбу, фрукты и полуфабрикаты.Некоторые поставщики переправляют контейнеры в порты Шанхая и Циндао, где, впрочем, тоже пробки. При этом дополнительные расходы ложатся на импортеров.Заторы в китайских портах — продолжение прошлогоднего shipageddon, перевозочного Армагеддона, как его называли в индустрии. Локдауны в разных странах, в том числе в КНР, привели к закрытию портов и уменьшению числа сотрудников. Количество свободных судов резко сократилось, порядок работы нарушен, а цены на морские перевозки взлетели. По другую сторону Тихого океана американские компании до сих пор ждут, когда освободятся контейнеры.Имеют правоВ Китае мыслят иначе. Источник в индустрии перевозок в разговоре с местной газетой The Global Times переложил ответственность на импортеров: если бы в странах, откуда продукцию везут в Китай, хорошенько проверяли и обеззараживали груз, проблемы бы не возникло. КНР, по его словам, имеет право защищать безопасность своего народа.Как отметили в издании, к 13 января таможенники взяли анализы на коронавирус почти c полутора миллиона упаковок — 47 оказались положительными. Заразиться через пищевую тару или упаковку теоретически возможно. Лабораторные исследования показывают — вирус способен жить вне человеческого организма несколько часов. Однако единого мнения в научном мире нет. Да и сами китайские власти призывают граждан не волноваться — вероятность подхватить ковид при контакте с упаковкой с прилавка чрезвычайно мала.При этом они утверждают, что проверки — это та часть ответственности за морские перевозки по всему миру, которую берет на себя Пекин. А задержки, нестабильность и нехватка контейнеров — не вина китайского тестирования, а эффект домино. Иными словами, кризис — следствие того, что во многих странах, в том числе, как подчеркнули в The Global Times, в США, до сих пор бушует эпидемия и работников в портах стало меньше.В то же время Пекин активно продвигает на международной арене версию о том, что новый тип коронавируса в Ухань каким-то образом привезли. Там не исключают, что на злополучный рынок он попал именно на импортной упаковке с заморозкой. Этой гипотезе по-прежнему активно противостоят американцы, осуждая попытки представителей КНР "дезинформировать" мировую общественность по поводу происхождения вируса.К слову, в конце января закончился 14-дневный карантин для команды экспертов ВОЗ, которые прибыли в Ухань. Специалисты посетят рынки, больницы, лаборатории города, а также склады, где хранят замороженную импортную продукцию. На последнем настаивает Пекин.Страдающий соседВ затруднительную ситуацию попал ближайший сосед Китая. Россия поставляет больше всего рыбы в КНР и Южную Корею — на эти страны в совокупности приходится около 70 процентов экспорта. Застрявший в китайских портах товар можно было бы перенаправить в Южную Корею, но и там перегрузка.С серьезными трудностями российские экспортеры столкнулись в январе — началась путина. Из-за неработающих портов значительная часть улова пропадает, а сама рыба на фоне активного промысла дешевеет, отмечали в ведомстве. Рыбакам пришлось снизить объемы добычи и переориентировать поставки.Однако сделать это не так просто. "Быстро наладить такие же схемы в более южных портах просто нереально, — говорит китаевед Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН. — Без доступа к потребителям на западе России и на внешних рынках добыча рыбы на Дальнем Востоке автоматически оказывается на грани катастрофы: береговая переработка пока слишком слаба и справится лишь с десятой частью улова".Принять весь минтай, который выловят с января по март, российские переработчики не в состоянии, а найти резервные склады для хранения улова в короткие сроки не удается. В Приморском крае холодильные мощности и так на пределе. Об этом неоднократно писали местные СМИ, и закрытие китайских гаваней в очередной раз обнажило проблему.Сложностей добавили и перипетии с экспортом соевых бобов в КНР. В декабре прошлого года из-за четырех случаев COVID-19 в городах Суйфэньхэ и Дуннин местные власти остановили пропуск грузовиков через границу. Предполагалось, что инфекция попала в Китай на российских упаковках. Из альтернативных путей — опять же море или другие пограничные пункты. В то же время с 1 февраля в России на вывоз сои установлена таможенная пошлина в 30 процентов, которая раньше была нулевой. Это чревато обрушением поставок культуры в Китай вообще, предупреждает Иван Зуенко. Закрытие пограничных пунктов в прошлом году не раз заставляло жителей Дальнего Востока нервничать. И сейчас это вновь привело к дефициту в приморских продуктовых магазинах. Местные СМИ бьют тревогу: цены резко подскочили. Та же ситуация, как ровно год назад: из-за перебоев поставок из Китая в начале пандемии овощи в супермаркетах дорожали в полтора-два раза.Все эти трудности коснулись лишь российской стороны: для китайского рынка ни рыба, ни соя от северного соседа не играют существенной роли. "На данный момент ситуация критична для российских производителей, а не для китайских потребителей. Во-первых, у них есть альтернативные каналы поставок. Во-вторых, российская продукция занимала не такую большую долю потребления", — поясняет Зуенко. Коронавирус выявил все риски монопсонной зависимости от КНР.Хотя нынешние меры можно назвать временными, проблема останется. Китай, защищая населения, вводит их без оглядки на урон, который могут понести партнеры. В ближайшие несколько недель ситуация точно не изменится: до окончания новогодних каникул, которые в КНР до 22 февраля, работа пунктов пропуска и в обычное время ограничена. А российские производители будут решать проблемы самостоятельно.

