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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/porty-1595891286.html
Для россиян — критично. Чем обернутся проблемы в китайских портах
Для россиян — критично. Чем обернутся проблемы в китайских портах
Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Все из-за новых вспышек COVID-19 в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:00
2021-02-04T08:00
распространение коронавируса
обострение отношений сша и китая
дальний восток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
воз
китай
приморский край
далянь
ухань
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Все из-за новых вспышек COVID-19 в КНР. Там подозревают, что вирус попадает в страну вместе с импортной продукцией. В эпицентре кризиса — российские поставщики. Чем опасны меры Пекина, разбиралось РИА Новости.Рыба тает, порт стоитСотни контейнеров застряли на входе в китайский порт Далянь. В начале января там обнаружили около 80 случаев коронавирусной инфекции. Местные власти заявили: большинство заболевших — работники доков, которые разгружают замороженную продукцию. Предполагают, что именно с упаковок они и подхватили заразу.Из-за этого проверки импорта проводят еще тщательнее, и в очереди приходится стоять до 20 дней. Но даже если продукция "чистая", она рискует попросту испортиться — в порту не хватает розеток для морозильных камер, где хранят рыбу, фрукты и полуфабрикаты.Некоторые поставщики переправляют контейнеры в порты Шанхая и Циндао, где, впрочем, тоже пробки. При этом дополнительные расходы ложатся на импортеров.Заторы в китайских портах — продолжение прошлогоднего shipageddon, перевозочного Армагеддона, как его называли в индустрии. Локдауны в разных странах, в том числе в КНР, привели к закрытию портов и уменьшению числа сотрудников. Количество свободных судов резко сократилось, порядок работы нарушен, а цены на морские перевозки взлетели. По другую сторону Тихого океана американские компании до сих пор ждут, когда освободятся контейнеры.Имеют правоВ Китае мыслят иначе. Источник в индустрии перевозок в разговоре с местной газетой The Global Times переложил ответственность на импортеров: если бы в странах, откуда продукцию везут в Китай, хорошенько проверяли и обеззараживали груз, проблемы бы не возникло. КНР, по его словам, имеет право защищать безопасность своего народа.Как отметили в издании, к 13 января таможенники взяли анализы на коронавирус почти c полутора миллиона упаковок — 47 оказались положительными. Заразиться через пищевую тару или упаковку теоретически возможно. Лабораторные исследования показывают — вирус способен жить вне человеческого организма несколько часов. Однако единого мнения в научном мире нет. Да и сами китайские власти призывают граждан не волноваться — вероятность подхватить ковид при контакте с упаковкой с прилавка чрезвычайно мала.При этом они утверждают, что проверки — это та часть ответственности за морские перевозки по всему миру, которую берет на себя Пекин. А задержки, нестабильность и нехватка контейнеров — не вина китайского тестирования, а эффект домино. Иными словами, кризис — следствие того, что во многих странах, в том числе, как подчеркнули в The Global Times, в США, до сих пор бушует эпидемия и работников в портах стало меньше.В то же время Пекин активно продвигает на международной арене версию о том, что новый тип коронавируса в Ухань каким-то образом привезли. Там не исключают, что на злополучный рынок он попал именно на импортной упаковке с заморозкой. Этой гипотезе по-прежнему активно противостоят американцы, осуждая попытки представителей КНР "дезинформировать" мировую общественность по поводу происхождения вируса.К слову, в конце января закончился 14-дневный карантин для команды экспертов ВОЗ, которые прибыли в Ухань. Специалисты посетят рынки, больницы, лаборатории города, а также склады, где хранят замороженную импортную продукцию. На последнем настаивает Пекин.Страдающий соседВ затруднительную ситуацию попал ближайший сосед Китая. Россия поставляет больше всего рыбы в КНР и Южную Корею — на эти страны в совокупности приходится около 70 процентов экспорта. Застрявший в китайских портах товар можно было бы перенаправить в Южную Корею, но и там перегрузка.С серьезными трудностями российские экспортеры столкнулись в январе — началась путина. Из-за неработающих портов значительная часть улова пропадает, а сама рыба на фоне активного промысла дешевеет, отмечали в ведомстве. Рыбакам пришлось снизить объемы добычи и переориентировать поставки.Однако сделать это не так просто. "Быстро наладить такие же схемы в более южных портах просто нереально, — говорит китаевед Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН. — Без доступа к потребителям на западе России и на внешних рынках добыча рыбы на Дальнем Востоке автоматически оказывается на грани катастрофы: береговая переработка пока слишком слаба и справится лишь с десятой частью улова".Принять весь минтай, который выловят с января по март, российские переработчики не в состоянии, а найти резервные склады для хранения улова в короткие сроки не удается. В Приморском крае холодильные мощности и так на пределе. Об этом неоднократно писали местные СМИ, и закрытие китайских гаваней в очередной раз обнажило проблему.Сложностей добавили и перипетии с экспортом соевых бобов в КНР. В декабре прошлого года из-за четырех случаев COVID-19 в городах Суйфэньхэ и Дуннин местные власти остановили пропуск грузовиков через границу. Предполагалось, что инфекция попала в Китай на российских упаковках. Из альтернативных путей — опять же море или другие пограничные пункты. В то же время с 1 февраля в России на вывоз сои установлена таможенная пошлина в 30 процентов, которая раньше была нулевой. Это чревато обрушением поставок культуры в Китай вообще, предупреждает Иван Зуенко. Закрытие пограничных пунктов в прошлом году не раз заставляло жителей Дальнего Востока нервничать. И сейчас это вновь привело к дефициту в приморских продуктовых магазинах. Местные СМИ бьют тревогу: цены резко подскочили. Та же ситуация, как ровно год назад: из-за перебоев поставок из Китая в начале пандемии овощи в супермаркетах дорожали в полтора-два раза.Все эти трудности коснулись лишь российской стороны: для китайского рынка ни рыба, ни соя от северного соседа не играют существенной роли. "На данный момент ситуация критична для российских производителей, а не для китайских потребителей. Во-первых, у них есть альтернативные каналы поставок. Во-вторых, российская продукция занимала не такую большую долю потребления", — поясняет Зуенко. Коронавирус выявил все риски монопсонной зависимости от КНР.Хотя нынешние меры можно назвать временными, проблема останется. Китай, защищая населения, вводит их без оглядки на урон, который могут понести партнеры. В ближайшие несколько недель ситуация точно не изменится: до окончания новогодних каникул, которые в КНР до 22 февраля, работа пунктов пропуска и в обычное время ограничена. А российские производители будут решать проблемы самостоятельно.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
https://ria.ru/20210117/kitay-1593176925.html
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обострение отношений сша и китая, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), воз, китай, приморский край, далянь, ухань, торговля, в мире

Для россиян — критично. Чем обернутся проблемы в китайских портах

08:00 04.02.2021
 
© AFP 2021 / STRДосмотр на границе России и Китая в пункте пропуска Суйфыньхэ
Досмотр на границе России и Китая в пункте пропуска Суйфыньхэ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Мировой рынок продовольствия на грани коллапса: в китайских портах — очереди на проверку и отгрузку замороженных продуктов. Все из-за новых вспышек COVID-19 в КНР. Там подозревают, что вирус попадает в страну вместе с импортной продукцией. В эпицентре кризиса — российские поставщики. Чем опасны меры Пекина, разбиралось РИА Новости.

Рыба тает, порт стоит

Сотни контейнеров застряли на входе в китайский порт Далянь. В начале января там обнаружили около 80 случаев коронавирусной инфекции. Местные власти заявили: большинство заболевших — работники доков, которые разгружают замороженную продукцию. Предполагают, что именно с упаковок они и подхватили заразу.
Из-за этого проверки импорта проводят еще тщательнее, и в очереди приходится стоять до 20 дней. Но даже если продукция "чистая", она рискует попросту испортиться — в порту не хватает розеток для морозильных камер, где хранят рыбу, фрукты и полуфабрикаты.
Некоторые поставщики переправляют контейнеры в порты Шанхая и Циндао, где, впрочем, тоже пробки. При этом дополнительные расходы ложатся на импортеров.
© AP Photo / Xinhua/Yao JianfengКоробки с замороженным мясом в порту Далянь в Китае
Коробки с замороженным мясом в порту Далянь в Китае - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Xinhua/Yao Jianfeng
Коробки с замороженным мясом в порту Далянь в Китае
Заторы в китайских портах — продолжение прошлогоднего shipageddon, перевозочного Армагеддона, как его называли в индустрии. Локдауны в разных странах, в том числе в КНР, привели к закрытию портов и уменьшению числа сотрудников. Количество свободных судов резко сократилось, порядок работы нарушен, а цены на морские перевозки взлетели. По другую сторону Тихого океана американские компании до сих пор ждут, когда освободятся контейнеры.

Имеют право

В Китае мыслят иначе. Источник в индустрии перевозок в разговоре с местной газетой The Global Times переложил ответственность на импортеров: если бы в странах, откуда продукцию везут в Китай, хорошенько проверяли и обеззараживали груз, проблемы бы не возникло. КНР, по его словам, имеет право защищать безопасность своего народа.
Как отметили в издании, к 13 января таможенники взяли анализы на коронавирус почти c полутора миллиона упаковок — 47 оказались положительными. Заразиться через пищевую тару или упаковку теоретически возможно. Лабораторные исследования показывают — вирус способен жить вне человеческого организма несколько часов. Однако единого мнения в научном мире нет. Да и сами китайские власти призывают граждан не волноваться — вероятность подхватить ковид при контакте с упаковкой с прилавка чрезвычайно мала.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине
Автомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине
При этом они утверждают, что проверки — это та часть ответственности за морские перевозки по всему миру, которую берет на себя Пекин. А задержки, нестабильность и нехватка контейнеров — не вина китайского тестирования, а эффект домино. Иными словами, кризис — следствие того, что во многих странах, в том числе, как подчеркнули в The Global Times, в США, до сих пор бушует эпидемия и работников в портах стало меньше.
В то же время Пекин активно продвигает на международной арене версию о том, что новый тип коронавируса в Ухань каким-то образом привезли. Там не исключают, что на злополучный рынок он попал именно на импортной упаковке с заморозкой. Этой гипотезе по-прежнему активно противостоят американцы, осуждая попытки представителей КНР "дезинформировать" мировую общественность по поводу происхождения вируса.
К слову, в конце января закончился 14-дневный карантин для команды экспертов ВОЗ, которые прибыли в Ухань. Специалисты посетят рынки, больницы, лаборатории города, а также склады, где хранят замороженную импортную продукцию. На последнем настаивает Пекин.
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Страдающий сосед

В затруднительную ситуацию попал ближайший сосед Китая. Россия поставляет больше всего рыбы в КНР и Южную Корею — на эти страны в совокупности приходится около 70 процентов экспорта. Застрявший в китайских портах товар можно было бы перенаправить в Южную Корею, но и там перегрузка.
С серьезными трудностями российские экспортеры столкнулись в январе — началась путина. Из-за неработающих портов значительная часть улова пропадает, а сама рыба на фоне активного промысла дешевеет, отмечали в ведомстве. Рыбакам пришлось снизить объемы добычи и переориентировать поставки.
Однако сделать это не так просто. "Быстро наладить такие же схемы в более южных портах просто нереально, — говорит китаевед Иван Зуенко, научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН. — Без доступа к потребителям на западе России и на внешних рынках добыча рыбы на Дальнем Востоке автоматически оказывается на грани катастрофы: береговая переработка пока слишком слаба и справится лишь с десятой частью улова".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛов камбалы и минтая в Уссурийском заливе
Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе
Принять весь минтай, который выловят с января по март, российские переработчики не в состоянии, а найти резервные склады для хранения улова в короткие сроки не удается. В Приморском крае холодильные мощности и так на пределе. Об этом неоднократно писали местные СМИ, и закрытие китайских гаваней в очередной раз обнажило проблему.
Сложностей добавили и перипетии с экспортом соевых бобов в КНР. В декабре прошлого года из-за четырех случаев COVID-19 в городах Суйфэньхэ и Дуннин местные власти остановили пропуск грузовиков через границу. Предполагалось, что инфекция попала в Китай на российских упаковках. Из альтернативных путей — опять же море или другие пограничные пункты. В то же время с 1 февраля в России на вывоз сои установлена таможенная пошлина в 30 процентов, которая раньше была нулевой. Это чревато обрушением поставок культуры в Китай вообще, предупреждает Иван Зуенко.
Закрытие пограничных пунктов в прошлом году не раз заставляло жителей Дальнего Востока нервничать. И сейчас это вновь привело к дефициту в приморских продуктовых магазинах. Местные СМИ бьют тревогу: цены резко подскочили. Та же ситуация, как ровно год назад: из-за перебоев поставок из Китая в начале пандемии овощи в супермаркетах дорожали в полтора-два раза.
© AFP 2021 / STRПункт пропуска Суйфыньхэ на границе России и Китая
Пункт пропуска Суйфыньхэ на границе России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AFP 2021 / STR
Пункт пропуска Суйфыньхэ на границе России и Китая
Все эти трудности коснулись лишь российской стороны: для китайского рынка ни рыба, ни соя от северного соседа не играют существенной роли. "На данный момент ситуация критична для российских производителей, а не для китайских потребителей. Во-первых, у них есть альтернативные каналы поставок. Во-вторых, российская продукция занимала не такую большую долю потребления", — поясняет Зуенко. Коронавирус выявил все риски монопсонной зависимости от КНР.
Хотя нынешние меры можно назвать временными, проблема останется. Китай, защищая населения, вводит их без оглядки на урон, который могут понести партнеры. В ближайшие несколько недель ситуация точно не изменится: до окончания новогодних каникул, которые в КНР до 22 февраля, работа пунктов пропуска и в обычное время ограничена. А российские производители будут решать проблемы самостоятельно.
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Распространение коронавирусаОбострение отношений США и КитаяДальний ВостокФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ВОЗКитайПриморский крайДаляньУханьТорговляВ мире
 
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