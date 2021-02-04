https://ria.ru/20210204/pogoda-1596023032.html

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичам советуют по возможности пересесть на городской транспорт из-за снегопада и гололедицы, автомобилистов просят соблюдать дистанцию и снижать скорость,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:01

2021-02-04T15:01

2021-02-04T15:01

авто

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москвичам советуют по возможности пересесть на городской транспорт из-за снегопада и гололедицы, автомобилистов просят соблюдать дистанцию и снижать скорость, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что по прогнозам синоптиков с 17.00 до завтрашнего утра в городе может быть сильный снегопад, на дорогах гололедица."Пожалуйста, по возможности, выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, общество