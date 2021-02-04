В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:40 04.02.2021 (обновлено: 09:14 04.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала, что жителей европейской части России ждет аномальное для февраля похолодание.
По ее словам, заметное снижение температуры начнется с 5 февраля. Ночью в Москве будет до 14 градусов ниже нуля, днем — от девяти до одиннадцати градусов мороза.
"Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус десять-пятнадцать градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов", — пояснила Паршина.
Синоптик отметила, что новая неделя также начнется с морозной погоды. Ожидается, что 8 февраля ночью в столице будет до 25 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 26. Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля, без осадков.
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Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы ждут морозы со снегом. Так, 5 февраля сильные осадки пройдут в Курской области и на севере Поволжья.
Дожди со снегом ожидаются и в Краснодарском крае, Волгоградской области, Крыму. Также много снега выпадет на севере европейской части страны — например, в Архангельской области, заключили в Гидрометцентре.
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