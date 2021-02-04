https://ria.ru/20210204/pogoda-1595946658.html

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала, что жителей европейской части России ждет аномальное для... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T05:40

2021-02-04T05:40

2021-02-04T09:14

россия

людмила паршина

погода

поволжье

гидрометцентр

архангельская область

москва

курская область

волгоградская область

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Россиян предупредили об аномальных холодах

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала, что жителей европейской части России ждет аномальное для февраля похолодание.По ее словам, заметное снижение температуры начнется с 5 февраля. Ночью в Москве будет до 14 градусов ниже нуля, днем — от девяти до одиннадцати градусов мороза. Синоптик отметила, что новая неделя также начнется с морозной погоды. Ожидается, что 8 февраля ночью в столице будет до 25 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 26. Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля, без осадков.Паршина прогнозирует, что регионы южнее Москвы ждут морозы со снегом. Так, 5 февраля сильные осадки пройдут в Курской области и на севере Поволжья. Дожди со снегом ожидаются и в Краснодарском крае, Волгоградской области, Крыму. Также много снега выпадет на севере европейской части страны — например, в Архангельской области, заключили в Гидрометцентре.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

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