Названа самая мотивирующая песня в период пандемии коронавируса
16:04 04.02.2021 (обновлено: 17:15 04.02.2021)
© Фото : Electra RecordsГруппа Queen с солистом Фредди Меркьюри
© Фото : Electra Records
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Исследование, проведенное компанией Axa Health, показало, что хит группы Queen "Don't stop me now" (1979), по мнению двух тысяч опрошенных, лучше всего поднимает настроение в период пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
Всего в рейтинг вошло 20 композиций. На второе место слушатели поставили "Dancing queen" группы ABBA и "Livin ’on a prayer" Бона Джови. Среди других песен в десятку лучших попали: "Happy" Фаррелла Уильямса, "I wanna dance with somebody, Wham!" Уитни Хьюстон, "I will survive" Глории Гейнор и другие.
"Когда мы слышим песни, которые нам нравятся, мозг реагирует на это разными способами, в том числе отделами, которые связаны с удовольствием и радостью. Благодаря этому высвобождается эндорфин – гормон "счастья" и "эйфории", а также дофамин – химическое вещество, вызывающее чувство удовольствия от сделанного", – прокомментировал представитель организации AXA, ученый Марк Уинвуд.
Девять из десяти опрошенных также рассказали, что музыка играет важную роль в их жизни. А около 85 процентов считают, что она необходима для их психического и физического здоровья.