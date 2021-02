https://ria.ru/20210204/pesnya-1595968730.html

Названа самая мотивирующая песня в период пандемии коронавируса

2021-02-04T16:04

2021-02-04T16:04

2021-02-04T17:15

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Исследование, проведенное компанией Axa Health, показало, что хит группы Queen "Don't stop me now" (1979), по мнению двух тысяч опрошенных, лучше всего поднимает настроение в период пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.Всего в рейтинг вошло 20 композиций. На второе место слушатели поставили "Dancing queen" группы ABBA и "Livin ’on a prayer" Бона Джови. Среди других песен в десятку лучших попали: "Happy" Фаррелла Уильямса, "I wanna dance with somebody, Wham!" Уитни Хьюстон, "I will survive" Глории Гейнор и другие. Девять из десяти опрошенных также рассказали, что музыка играет важную роль в их жизни. А около 85 процентов считают, что она необходима для их психического и физического здоровья.

