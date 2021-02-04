https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596059814.html

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального по его "отравлению"

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального по его "отравлению"

Жалоба блогера Алексея Навального на отсутствие эффективного расследования по его возможному отравлению была коммуницирована Европейским судом по правам... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:44

2021-02-04T17:44

2021-02-04T17:47

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

европейский суд по правам человека

москва

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жалоба блогера Алексея Навального на отсутствие эффективного расследования по его возможному отравлению была коммуницирована Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте суда."Жалоба в связи с отсутствием эффективного расследования предполагаемой попытки убийства оппозиционного политика с применением химического агента нервно-паралитического действия: коммуницирована", - говорится в сообщении.Жалоба, поданная Навальным 21 августа, была коммуницирована 12 января по статье 2 "Европейской конвенции прав человека" (Право на жизнь) вместе со статьей 13 (Право на эффективное средство правовой защиты). Заявитель утверждает, что был отравлен химическим веществом, доступ к которому был только у государственных служб, и что российские власти не провели эффективного расследования покушения на его жизнь.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596034166.html

https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html

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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, европейский суд по правам человека, москва, берлин (город), в мире