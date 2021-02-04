В Кремле прокомментировали заявления зарубежных политиков по Навальному
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов по тем, кто нарушает закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям зарубежных политиков о приговоре блогеру Алексею Навальному.
"Министр иностранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил Песков журналистам.
В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.