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В Кремле прокомментировали заявления зарубежных политиков по Навальному
В Кремле прокомментировали заявления зарубежных политиков по Навальному
РФ готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов по тем, кто нарушает закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:51
2021-02-04T12:51
замена условного срока навального
россия
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов по тем, кто нарушает закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям зарубежных политиков о приговоре блогеру Алексею Навальному."Министр иностранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил Песков журналистам.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html
https://ria.ru/20210203/zakharova-1595929296.html
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замена условного срока навального, россия, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, общество

В Кремле прокомментировали заявления зарубежных политиков по Навальному

12:51 04.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов по тем, кто нарушает закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям зарубежных политиков о приговоре блогеру Алексею Навальному.
"Министр иностранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - заявил Песков журналистам.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 21:41
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Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.
В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 21:18
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Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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