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Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину богачом
Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину богачом
Житель Канады Алекс Арчболд разбогател, обнаружив множество ценных вещей в доме умершей учительнице по фортепьяно. Об этом он рассказал порталу Bored Panda. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:22
2021-02-04T06:22
канада
в мире
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Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину миллионером
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Житель Канады Алекс Арчболд разбогател, обнаружив множество ценных вещей в доме умершей учительнице по фортепьяно. Об этом он рассказал порталу Bored Panda.По словам Арчболда, он занимается перепродажей старинных вещей и пять лет назад открыл свой антикварный магазин. Бизнесмен познакомился с учительницей фортепьяно Бетт-Джоан Рак пару лет назад, когда она продавала автомобиль Cadillac 1964 года выпуска. Они продолжили общаться, но Арчболд никогда не бывал у нее дома.После смерти педагога, антиквар выкупил содержимое дома за десять тысяч долларов, хотя он и признается, что не рассчитывал на многое, так как знал, что у Рак был скромный доход.Однако, когда Арчболд со своей командой стали разбирать многочисленные вещи, которыми был заполнен дом, они обнаружили огромное количество ценных предметов. Антиквары нашли обширную коллекцию старинных серебряных монет, сумки с украшениями из золота с бриллиантами, дизайнерскую одежду, серебряные слитки и полные кошельки наличных денег.Первый из трех аукционов принес Арчболду 250 000 долларов, всего же он планирует выручить четыреста тысяч.
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канада, в мире

Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину богачом

06:22 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Житель Канады Алекс Арчболд разбогател, обнаружив множество ценных вещей в доме умершей учительнице по фортепьяно. Об этом он рассказал порталу Bored Panda.
По словам Арчболда, он занимается перепродажей старинных вещей и пять лет назад открыл свой антикварный магазин. Бизнесмен познакомился с учительницей фортепьяно Бетт-Джоан Рак пару лет назад, когда она продавала автомобиль Cadillac 1964 года выпуска. Они продолжили общаться, но Арчболд никогда не бывал у нее дома.
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Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями
После смерти педагога, антиквар выкупил содержимое дома за десять тысяч долларов, хотя он и признается, что не рассчитывал на многое, так как знал, что у Рак был скромный доход.
Однако, когда Арчболд со своей командой стали разбирать многочисленные вещи, которыми был заполнен дом, они обнаружили огромное количество ценных предметов. Антиквары нашли обширную коллекцию старинных серебряных монет, сумки с украшениями из золота с бриллиантами, дизайнерскую одежду, серебряные слитки и полные кошельки наличных денег.
Первый из трех аукционов принес Арчболду 250 000 долларов, всего же он планирует выручить четыреста тысяч.
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