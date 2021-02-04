https://ria.ru/20210204/nakhodka-1595947495.html

Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину богачом

Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину богачом

Житель Канады Алекс Арчболд разбогател, обнаружив множество ценных вещей в доме умершей учительнице по фортепьяно. Об этом он рассказал порталу Bored Panda. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T06:22

2021-02-04T06:22

2021-02-04T06:22

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Необычная находка в доме учительницы сделала мужчину миллионером

https://cdn24.img.ria.ru/images/152866/42/1528664240_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ee55f60f2e0aa8d073380525a3285e9.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Житель Канады Алекс Арчболд разбогател, обнаружив множество ценных вещей в доме умершей учительнице по фортепьяно. Об этом он рассказал порталу Bored Panda.По словам Арчболда, он занимается перепродажей старинных вещей и пять лет назад открыл свой антикварный магазин. Бизнесмен познакомился с учительницей фортепьяно Бетт-Джоан Рак пару лет назад, когда она продавала автомобиль Cadillac 1964 года выпуска. Они продолжили общаться, но Арчболд никогда не бывал у нее дома.После смерти педагога, антиквар выкупил содержимое дома за десять тысяч долларов, хотя он и признается, что не рассчитывал на многое, так как знал, что у Рак был скромный доход.Однако, когда Арчболд со своей командой стали разбирать многочисленные вещи, которыми был заполнен дом, они обнаружили огромное количество ценных предметов. Антиквары нашли обширную коллекцию старинных серебряных монет, сумки с украшениями из золота с бриллиантами, дизайнерскую одежду, серебряные слитки и полные кошельки наличных денег.Первый из трех аукционов принес Арчболду 250 000 долларов, всего же он планирует выручить четыреста тысяч.

https://ria.ru/20210204/poslanie-1595945301.html

https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, в мире