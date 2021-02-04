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Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:32
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telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.По его словам, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.Дрозд отметил, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банков и пытаются уговорить жертву перевести деньги на другой счет.
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telegram (приложение), общество

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

13:32 04.02.2021 (обновлено: 14:10 04.02.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 4 фев РИА Новости. В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.
По его словам, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.

"При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему", — уточнил эксперт.

Дрозд отметил, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банков и пытаются уговорить жертву перевести деньги на другой счет.
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