https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002784.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:32

2021-02-04T13:32

2021-02-04T14:10

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.По его словам, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.Дрозд отметил, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банков и пытаются уговорить жертву перевести деньги на другой счет.

https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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telegram (приложение), общество