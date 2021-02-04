https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002784.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:32
2021-02-04T13:32
2021-02-04T14:10
telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Telegram появился бот, позволяющий использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке, рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.По его словам, для фейкового звонка необходимо оплатить услугу и ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.Дрозд отметил, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банков и пытаются уговорить жертву перевести деньги на другой счет.
https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html
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