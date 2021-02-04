https://ria.ru/20210204/metropoliten-1595951931.html

В Москве восстановили движение на "фиолетовой" ветке метро

В Москве восстановили движение на "фиолетовой" ветке метро

Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве восстановлено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:10

2021-02-04T08:10

2021-02-04T08:15

москва

московский метрополитен

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584990176_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_f8113388b1a8b109114634f51b0619b8.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве восстановлено, сообщает столичный дептранс.Ранее движение поездов приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры."Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено. Все станции открыты для входа и выхода. Приносим извинения за временные неудобства", - пишет дептранс в Telegram.

https://ria.ru/20210204/metro-1595951240.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия