https://ria.ru/20210204/metropoliten-1595951931.html
В Москве восстановили движение на "фиолетовой" ветке метро
В Москве восстановили движение на "фиолетовой" ветке метро
Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве восстановлено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T08:10
2021-02-04T08:10
2021-02-04T08:15
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584990176_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_f8113388b1a8b109114634f51b0619b8.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве восстановлено, сообщает столичный дептранс.Ранее движение поездов приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры."Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено. Все станции открыты для входа и выхода. Приносим извинения за временные неудобства", - пишет дептранс в Telegram.
https://ria.ru/20210204/metro-1595951240.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584990176_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_860bbc749b861650cca7d188685a9b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия