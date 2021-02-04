https://ria.ru/20210204/metro-1595951240.html

Сбой на "фиолетовой" линии метро в Москве могла вызвать ошибка подрядчика

Сбой на "фиолетовой" линии метро в Москве могла вызвать ошибка подрядчика

Предварительно, причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало несоблюдение подрядчиком правил проведения работ в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:58

2021-02-04T07:58

2021-02-04T07:58

россия

метро

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предварительно, причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало несоблюдение подрядчиком правил проведения работ в тоннеле, сообщает столичный дептранс.В четверг утром движение поездов было приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры. Источник в экстренных службах говорил о поломке состава поезда в тоннеле. Вдоль участка метро запустили 160 бесплатных компенсационных автобусов."Предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин", - отмечает дептранс в Telegram со ссылкой на московский метрополитен.

https://ria.ru/20210203/metro-1595823491.html

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россия, метро, москва, происшествия