https://ria.ru/20210204/magnoliya-1595969221.html

Магнолии в Сочи распустились на месяц раньше из-за теплой погоды

Магнолии в Сочи распустились на месяц раньше из-за теплой погоды

Магнолии Суланжа и Кобус распустились в Сочи на месяц раньше срока из-за теплой погоды, сообщает пресс-служба Кавказского природного заповедника. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:52

2021-02-04T10:52

2021-02-04T10:53

сочи

общество

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СОЧИ, 4 фев - РИА Новости. Магнолии Суланжа и Кобус распустились в Сочи на месяц раньше срока из-за теплой погоды, сообщает пресс-служба Кавказского природного заповедника."Опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Между тем, по календарю цветения, эти виды обычно раскрывают бутоны в середине марта", - отметили в пресс-службе.Помимо магнолии, раньше срока на курорте также зацвели и другие растения. В парке "Южные культуры" уже можно наблюдать распустившиеся бутоны японских сортов камелии и айвы.Подобные климатические особенности характерны для побережья в том случае, если предшествовавший год оказался сухим и теплым."Весна на черноморском побережье не всегда следует календарю. А если ей предшествовала очень мягкая южная зима, в которой лишь несколько дней были холодными и даже снежными, а тем, в свою очередь, предшествовал целый год сухой и очень жаркий, то все климатические изменения отражаются и на развитии растений", - сообщают в пресс-службе заповедника.

https://ria.ru/20210204/moskva-1595955850.html

сочи

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сочи, общество