https://ria.ru/20210204/lisy-1596502278.html
Лисы забегают во дворы школ в Москве в поисках еды и места для нор
Лисы забегают во дворы школ в Москве в поисках еды и места для нор
Лисы забегают во дворы школ в Москве в поисках еды и спокойных мест для создания нор, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия городского РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-04T18:37
2021-02-04T18:37
2021-02-08T13:38
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Лисы забегают во дворы школ в Москве в поисках еды и спокойных мест для создания нор, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что на территории одной из московских школ были замечены две лисы. Директор школы №1158 Татьяна Киркова подтвердила РИА Новости, что возле учебного заведения лисы появляются часто."Лиса ходит по территории Северное Чертаново уже давно, два года. Одну убирают – вторая лиса выбегает. Район находится в лесопарковой зоне. Все службы об этом знают. Лично я лису не видела вчера, вчера лису видели все на крыше спорткомплекса", - рассказала директор.Бурмистров также отметил, что лисы в районе Северное Чертаново – частые гости, поскольку он соседствует с Битцевским лесом, где обитают эти хищники.Кроме того, добавил он, лисы ищут себе норы для выведения потомства и могут выбирать для этого школы, детские сады, больницы, то есть огороженные территории, где их не беспокоят собаки и люди, где есть веранда, хозблок, подвал, под которые можно залезть и спрятаться."В этот период собственники территорий должны быть внимательны, чтобы не допускать заселение лис", - сказал эксперт.Собеседник агентства подчеркнул, что выход лис к людям не связан с заболеванием бешенством. Он напомнил, что вакцинация на природных территориях происходит трижды в год: весной, летом и осенью. Битцевский лес не исключение: специалисты раскладывают там приманку, имеющую привлекательный для лис запах, с вакциной внутри."Они давно социализировались, они не боятся человека в принципе, в городе охоты нет. Во многих парках они живут по нескольку лет и прекрасно знают, что и где происходит. Однако помним, что это дикое животное. Не подходим, не провоцируем, не пытаемся догнать, поймать, сфотографироваться, покормить. Дикое животное, испугавшись или защищаясь, может напасть", - отметил Бурмистров.Он также уточнил, что если лису не подкармливать, то она потеряет интерес и уйдет.
https://ria.ru/20201225/lisa-1591293942.html
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сергей бурмистров, мосприрода, москва, общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Лисы забегают во дворы школ в Москве в поисках еды и спокойных мест для создания нор, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
.
Ранее в СМИ появилась информация, что на территории одной из московских школ были замечены две лисы. Директор школы №1158 Татьяна Киркова подтвердила РИА Новости, что возле учебного заведения лисы появляются часто.
"Лиса ходит по территории Северное Чертаново уже давно, два года. Одну убирают – вторая лиса выбегает. Район находится в лесопарковой зоне. Все службы об этом знают. Лично я лису не видела вчера, вчера лису видели все на крыше спорткомплекса", - рассказала директор.
Бурмистров также отметил, что лисы в районе Северное Чертаново – частые гости, поскольку он соседствует с Битцевским лесом, где обитают эти хищники.
"У них сейчас брачный период, поэтому они сейчас бегают везде, дурные, друг за другом носятся, у них гон так называемый в феврале-марте. Плюс зимний период, так как в лесу глубокий снег – и сложнее найти еду. А летом они уходят в леса. Они очень много перемещаются, это не барсук, который на 50 метров от норы не отходит, это свободолюбивый зверек, который бегает в поисках не только еды, но и пары", - рассказал Бурмистров.
Кроме того, добавил он, лисы ищут себе норы для выведения потомства и могут выбирать для этого школы, детские сады, больницы, то есть огороженные территории, где их не беспокоят собаки и люди, где есть веранда, хозблок, подвал, под которые можно залезть и спрятаться.
"В этот период собственники территорий должны быть внимательны, чтобы не допускать заселение лис", - сказал эксперт.
Собеседник агентства подчеркнул, что выход лис к людям не связан с заболеванием бешенством. Он напомнил, что вакцинация на природных территориях происходит трижды в год: весной, летом и осенью. Битцевский лес не исключение: специалисты раскладывают там приманку, имеющую привлекательный для лис запах, с вакциной внутри.
"Они давно социализировались, они не боятся человека в принципе, в городе охоты нет. Во многих парках они живут по нескольку лет и прекрасно знают, что и где происходит. Однако помним, что это дикое животное. Не подходим, не провоцируем, не пытаемся догнать, поймать, сфотографироваться, покормить. Дикое животное, испугавшись или защищаясь, может напасть", - отметил Бурмистров.
Он также уточнил, что если лису не подкармливать, то она потеряет интерес и уйдет.