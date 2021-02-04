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Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для онкобольных детей
Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для онкобольных детей
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать цифровую платформу, которая позволила бы сформировать систему поддержки онкобольных... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:22
2021-02-04T11:22
россия
анна кузнецова
онкология
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать цифровую платформу, которая позволила бы сформировать систему поддержки онкобольных детей в режиме "одного окна" для более доступного получения ими необходимых лекарств и медицинской помощи.Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля."Вопросам охраны жизни и здоровья детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уделяет особое внимание. В том числе в адрес детского омбудсмена поступают и обращения от родителей детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Чаще всего родители жалуются на трудности с получением лекарственных препаратов. Особую тревогу все так же вызывают вопросы назначения так называемых препаратов-дженериков, а также уход некоторых оригинальных препаратов иностранного производства с российского рынка", - рассказала Кузнецова РИА Новости.По ее словам, также существуют проблемы с доступностью квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи в регионах - родители сообщают, что такой вид помощи более доступен в городах федерального значения, в то время как в отдаленных территориях она оказывается практически недоступной. При этом есть и другая сторона – порой всю необходимую помощь можно получить по месту проживания, но родители просто об этом не знают, уточнила детский омбудсмен."Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать создание единой цифровой платформы, которая позволила бы сформировать систему поддержки детей в режиме "одного окна", чтобы родителям не приходилось самостоятельно искать помощь, а помощь к ним приходила сама", - подчеркнула Кузнецова.Также она напомнила, что за последние годы в России отмечается рост числа несовершеннолетних, страдающих онкологией."По данным Минздрава РФ, с 2017 по 2019 год этот показатель вырос на 3,8%, особое беспокойство вызывает рост на 7,3% раковых заболеваний среди детей 15-17 лет. По официальным данным в 2019 году в России насчитывалось порядка 30 тысяч несовершеннолетних с диагностированными злокачественными новообразованиями", - сказала уполномоченный.
https://ria.ru/20170213/1487815667.html
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россия, анна кузнецова, онкология, здоровье - общество, общество

Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для онкобольных детей

11:22 04.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать цифровую платформу, которая позволила бы сформировать систему поддержки онкобольных детей в режиме "одного окна" для более доступного получения ими необходимых лекарств и медицинской помощи.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля.
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ВОЗ: ежегодно в мире у 230 тысяч детей диагностируют онкологию
"Вопросам охраны жизни и здоровья детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уделяет особое внимание. В том числе в адрес детского омбудсмена поступают и обращения от родителей детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Чаще всего родители жалуются на трудности с получением лекарственных препаратов. Особую тревогу все так же вызывают вопросы назначения так называемых препаратов-дженериков, а также уход некоторых оригинальных препаратов иностранного производства с российского рынка", - рассказала Кузнецова РИА Новости.
По ее словам, также существуют проблемы с доступностью квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи в регионах - родители сообщают, что такой вид помощи более доступен в городах федерального значения, в то время как в отдаленных территориях она оказывается практически недоступной. При этом есть и другая сторона – порой всю необходимую помощь можно получить по месту проживания, но родители просто об этом не знают, уточнила детский омбудсмен.
Подросток у окна. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.01.2017
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В России онкологией заболевают порядка 3,5 тысяч детей в год
"Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать создание единой цифровой платформы, которая позволила бы сформировать систему поддержки детей в режиме "одного окна", чтобы родителям не приходилось самостоятельно искать помощь, а помощь к ним приходила сама", - подчеркнула Кузнецова.
Также она напомнила, что за последние годы в России отмечается рост числа несовершеннолетних, страдающих онкологией.
"По данным Минздрава РФ, с 2017 по 2019 год этот показатель вырос на 3,8%, особое беспокойство вызывает рост на 7,3% раковых заболеваний среди детей 15-17 лет. По официальным данным в 2019 году в России насчитывалось порядка 30 тысяч несовершеннолетних с диагностированными злокачественными новообразованиями", - сказала уполномоченный.
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РоссияАнна КузнецоваОнкологияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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