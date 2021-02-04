https://ria.ru/20210204/kuznetsova-1595974509.html

Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для онкобольных детей

Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для онкобольных детей

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать цифровую платформу, которая позволила бы сформировать систему поддержки онкобольных... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:22

2021-02-04T11:22

2021-02-04T11:22

россия

анна кузнецова

онкология

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать цифровую платформу, которая позволила бы сформировать систему поддержки онкобольных детей в режиме "одного окна" для более доступного получения ими необходимых лекарств и медицинской помощи.Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля."Вопросам охраны жизни и здоровья детей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уделяет особое внимание. В том числе в адрес детского омбудсмена поступают и обращения от родителей детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Чаще всего родители жалуются на трудности с получением лекарственных препаратов. Особую тревогу все так же вызывают вопросы назначения так называемых препаратов-дженериков, а также уход некоторых оригинальных препаратов иностранного производства с российского рынка", - рассказала Кузнецова РИА Новости.По ее словам, также существуют проблемы с доступностью квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи в регионах - родители сообщают, что такой вид помощи более доступен в городах федерального значения, в то время как в отдаленных территориях она оказывается практически недоступной. При этом есть и другая сторона – порой всю необходимую помощь можно получить по месту проживания, но родители просто об этом не знают, уточнила детский омбудсмен."Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать создание единой цифровой платформы, которая позволила бы сформировать систему поддержки детей в режиме "одного окна", чтобы родителям не приходилось самостоятельно искать помощь, а помощь к ним приходила сама", - подчеркнула Кузнецова.Также она напомнила, что за последние годы в России отмечается рост числа несовершеннолетних, страдающих онкологией."По данным Минздрава РФ, с 2017 по 2019 год этот показатель вырос на 3,8%, особое беспокойство вызывает рост на 7,3% раковых заболеваний среди детей 15-17 лет. По официальным данным в 2019 году в России насчитывалось порядка 30 тысяч несовершеннолетних с диагностированными злокачественными новообразованиями", - сказала уполномоченный.

https://ria.ru/20170213/1487815667.html

https://ria.ru/20170120/1486150184.html

https://ria.ru/20210131/tabletka-1595377318.html

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россия, анна кузнецова, онкология, здоровье - общество, общество