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Число отравившихся водой в Красноярске превысило 90 человек
Число отравившихся водой в Красноярске превысило 90 человек
Более 90 жителей домов в Октябрьском районе Красноярска заболели острой кишечной инфекцией после употребления некачественной воды, трое из них... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:01
2021-02-04T12:11
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Более 90 жителей домов в Октябрьском районе Красноярска заболели острой кишечной инфекцией после употребления некачественной воды, трое из них госпитализированы, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.Красноярская прокуратура и СК ранее начали проверки после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Роспотребнадзор информировал, что острой кишечной инфекцией заболели 53 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом" причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы."По состоянию на 04.02.2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы", - говорится в сообщении.По данным главка, санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что заражение произошло с 30 по 31 января (инкубационный период норовирусной инфекции – от 12 до 48 часов). "Фактором заражения послужила загрязненная вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог" 29.01.2021 г. В настоящее время качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе во всех домах с регистрацией случаев острой кишечной инфекции", - отмечают в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
https://ria.ru/20210203/voda-1595785918.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия

Число отравившихся водой в Красноярске превысило 90 человек

12:01 04.02.2021 (обновлено: 12:11 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Более 90 жителей домов в Октябрьском районе Красноярска заболели острой кишечной инфекцией после употребления некачественной воды, трое из них госпитализированы, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
Красноярская прокуратура и СК ранее начали проверки после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Роспотребнадзор информировал, что острой кишечной инфекцией заболели 53 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом" причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы.
"По состоянию на 04.02.2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным главка, санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что заражение произошло с 30 по 31 января (инкубационный период норовирусной инфекции – от 12 до 48 часов). "Фактором заражения послужила загрязненная вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог" 29.01.2021 г. В настоящее время качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе во всех домах с регистрацией случаев острой кишечной инфекции", - отмечают в Роспотребнадзоре.
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:22
В Красноярске проверили воду после массового отравления людей
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться.
"КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскПроисшествия
 
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