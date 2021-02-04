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https://ria.ru/20210204/krasnoyarsk-1595957790.html
В Красноярске рассказали о состоянии отравившихся водой школьников
В Красноярске рассказали о состоянии отравившихся водой школьников
Заболевшие после употребления некачественной питьевой воды школьники учатся в классах вместе с одноклассниками, но под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:33
2021-02-04T09:33
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболевшие после употребления некачественной питьевой воды школьники учатся в классах вместе с одноклассниками, но под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в горобразовании.Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы."Роспотребнадзор направил в школу информацию о детях, которые проживают в домах, где были отравления. Такие школьники посещаю занятия в обычном режиме, находятся в классе вместе с другими детьми, но под пристальным наблюдениям врачей. И контакты с одноклассниками сводятся до минимума", - сказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет: они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593909448.html
https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия

В Красноярске рассказали о состоянии отравившихся водой школьников

09:33 04.02.2021
 
© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Fotolia / florinoprea
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболевшие после употребления некачественной питьевой воды школьники учатся в классах вместе с одноклассниками, но под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в горобразовании.
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 53 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы.
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"Роспотребнадзор направил в школу информацию о детях, которые проживают в домах, где были отравления. Такие школьники посещаю занятия в обычном режиме, находятся в классе вместе с другими детьми, но под пристальным наблюдениям врачей. И контакты с одноклассниками сводятся до минимума", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование случившегося и взяли пробы воды. Ситуацией с некачественной водой в Красноярске заинтересовался губернатор, он поручил немедленно разобраться.
"КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет: они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
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