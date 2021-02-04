https://ria.ru/20210204/krasnoarmeets-1595987643.html

"Бессмертный полк России" нашел родственников погибшего красноармейца

"Бессмертный полк России" нашел родственников погибшего красноармейца

Специалистам отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" удалось найти родственников погибшего на войне красноармейца Макара Петрова 1907 РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:33

2021-02-04T12:33

2021-02-04T13:08

бессмертный полк

эльбрус

новороссийск

ростовская область

краснодарский край

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалистам отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" удалось найти родственников погибшего на войне красноармейца Макара Петрова 1907 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба движения.Его солдатский медальон был обнаружен во время летней экспедиции на Эльбрусе "Заоблачный фронт – 2020": поисковики узнали, что Петров родился в Сальском районе Ростовской области, но призывали его в 1942 году из Краснодарского края. Его семья на тот момент проживала в Варениковском районе Кубани, который просуществовал до 1953 года, а затем переехала в Новороссийск, где их следы были потеряны.Информацию о солдате в отдел по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" передала педагог-организатор детского эколого-биологического центра города Крымска Анна Проскуркина.Она прочитала об экспедиции в местных СМИ и решила привлечь внимание общественности к поиску родных Макара Петрова, который в годы Великой Отечественной войны служил в составе 242-й гвардейской стрелковой дивизии и числится погибшим 29 сентября 1942 года в районе Старого Кругозора в боях за Северный Кавказ."Бессмертный полк России" задействовал доступные ему ресурсы для поиска родственников Петрова. Их удалось найти спустя две недели. Внуки Макара Михайловича, Валерий и Геннадий, живут в Краснодарском крае.Торжественная церемония перезахоронения и передачи медальона и личных вещей красноармейца Петрова его родственникам запланирована на день годовщины начала Битвы за Кавказ – 25 июля.

эльбрус

новороссийск

ростовская область

краснодарский край

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бессмертный полк, эльбрус, новороссийск, ростовская область, краснодарский край