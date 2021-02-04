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"Бессмертный полк России" нашел родственников погибшего красноармейца
"Бессмертный полк России" нашел родственников погибшего красноармейца
Специалистам отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" удалось найти родственников погибшего на войне красноармейца Макара Петрова 1907 РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:33
2021-02-04T13:08
бессмертный полк
эльбрус
новороссийск
ростовская область
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалистам отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" удалось найти родственников погибшего на войне красноармейца Макара Петрова 1907 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба движения.Его солдатский медальон был обнаружен во время летней экспедиции на Эльбрусе "Заоблачный фронт – 2020": поисковики узнали, что Петров родился в Сальском районе Ростовской области, но призывали его в 1942 году из Краснодарского края. Его семья на тот момент проживала в Варениковском районе Кубани, который просуществовал до 1953 года, а затем переехала в Новороссийск, где их следы были потеряны.Информацию о солдате в отдел по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" передала педагог-организатор детского эколого-биологического центра города Крымска Анна Проскуркина.Она прочитала об экспедиции в местных СМИ и решила привлечь внимание общественности к поиску родных Макара Петрова, который в годы Великой Отечественной войны служил в составе 242-й гвардейской стрелковой дивизии и числится погибшим 29 сентября 1942 года в районе Старого Кругозора в боях за Северный Кавказ."Бессмертный полк России" задействовал доступные ему ресурсы для поиска родственников Петрова. Их удалось найти спустя две недели. Внуки Макара Михайловича, Валерий и Геннадий, живут в Краснодарском крае.Торжественная церемония перезахоронения и передачи медальона и личных вещей красноармейца Петрова его родственникам запланирована на день годовщины начала Битвы за Кавказ – 25 июля.
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бессмертный полк, эльбрус, новороссийск, ростовская область, краснодарский край

"Бессмертный полк России" нашел родственников погибшего красноармейца

12:33 04.02.2021 (обновлено: 13:08 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалистам отдела по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" удалось найти родственников погибшего на войне красноармейца Макара Петрова 1907 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба движения.
Его солдатский медальон был обнаружен во время летней экспедиции на Эльбрусе "Заоблачный фронт – 2020": поисковики узнали, что Петров родился в Сальском районе Ростовской области, но призывали его в 1942 году из Краснодарского края. Его семья на тот момент проживала в Варениковском районе Кубани, который просуществовал до 1953 года, а затем переехала в Новороссийск, где их следы были потеряны.

"Найти родных удалось прежде всего благодаря объединению усилий большого количества хороших людей – журналистов, поисковиков, краеведов, профессиональных историков, родственников тех бойцов, которых когда-то нашли поисковики и которые знают не понаслышке о том, что каждого солдата до сих пор ждет семья", – рассказал руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" в Ростовской области Андрей Кудряков.

Информацию о солдате в отдел по работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" передала педагог-организатор детского эколого-биологического центра города Крымска Анна Проскуркина.
Она прочитала об экспедиции в местных СМИ и решила привлечь внимание общественности к поиску родных Макара Петрова, который в годы Великой Отечественной войны служил в составе 242-й гвардейской стрелковой дивизии и числится погибшим 29 сентября 1942 года в районе Старого Кругозора в боях за Северный Кавказ.
"Бессмертный полк России" задействовал доступные ему ресурсы для поиска родственников Петрова. Их удалось найти спустя две недели. Внуки Макара Михайловича, Валерий и Геннадий, живут в Краснодарском крае.

"Вначале подключились эксперты поискового отряда "Миус Фронт", затем краеведы из Ростовской области, потом жители станицы Гостагаевской, администрация Краснодарского края, а параллельно велись поиски и в сети интернет, и на разных социальных ресурсах – рассматривались различные варианты, и была проделана без преувеличения огромнейшая работа", – добавил Кудряков.

Торжественная церемония перезахоронения и передачи медальона и личных вещей красноармейца Петрова его родственникам запланирована на день годовщины начала Битвы за Кавказ – 25 июля.
 
Бессмертный полкЭльбрусНовороссийскРостовская областьКраснодарский край
 
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