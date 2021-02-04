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Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу", чем может грозить сухость кожи. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:16
2021-02-04T04:16
екатерина вертиева
россия
кожа
здоровье
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу", чем может грозить сухость кожи.Медик уточнила, что повлиять на причины недуга невозможно, поскольку он обусловлен генетикой — люди рождаются с сухой или жирной кожей.По ее словам, необходимо различать сухую кожу и обезвоженную. "Запас воды мы можем восполнить, и это делается другими методами", — заявила врач.Пациенты со склонностью к сухости должны пользоваться специальными средствами лечебной косметики. Их следует принимать или на постоянной основе после душа, или два-три раза в неделю по уровню комфортности.Вертиева подчеркнула, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период. Если решить проблему сухой кожи не удается, следует обратиться к дерматологу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/kozha-1594217000.html
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екатерина вертиева, россия, кожа, здоровье, общество

Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи

04:16 04.02.2021
 
© Depositphotos / Valentyn_VolkovДевушка наносит крем на руки
Девушка наносит крем на руки - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу", чем может грозить сухость кожи.
Медик уточнила, что повлиять на причины недуга невозможно, поскольку он обусловлен генетикой — люди рождаются с сухой или жирной кожей.

"Эта предрасположенность (сухость кожи. — Прим. ред.) приводит к развитию таких кожных заболеваний, как экзема и атопический дерматит. Они могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, так как они сопровождаются высыпаниями на теле, интенсивным зудом, который приводит к бессоннице и развитию депрессии и невроза", — пояснила Вертиева.

По ее словам, необходимо различать сухую кожу и обезвоженную.
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"Запас воды мы можем восполнить, и это делается другими методами", — заявила врач.
Пациенты со склонностью к сухости должны пользоваться специальными средствами лечебной косметики. Их следует принимать или на постоянной основе после душа, или два-три раза в неделю по уровню комфортности.
Вертиева подчеркнула, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период. Если решить проблему сухой кожи не удается, следует обратиться к дерматологу.
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