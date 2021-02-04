https://ria.ru/20210204/kozha-1595945827.html
Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу", чем может грозить сухость кожи. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T04:16
2021-02-04T04:16
2021-02-04T04:16
екатерина вертиева
россия
кожа
здоровье
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу", чем может грозить сухость кожи.Медик уточнила, что повлиять на причины недуга невозможно, поскольку он обусловлен генетикой — люди рождаются с сухой или жирной кожей.По ее словам, необходимо различать сухую кожу и обезвоженную. "Запас воды мы можем восполнить, и это делается другими методами", — заявила врач.Пациенты со склонностью к сухости должны пользоваться специальными средствами лечебной косметики. Их следует принимать или на постоянной основе после душа, или два-три раза в неделю по уровню комфортности.Вертиева подчеркнула, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период. Если решить проблему сухой кожи не удается, следует обратиться к дерматологу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/kozha-1594217000.html
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екатерина вертиева, россия, кожа, здоровье, общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала "Пятому каналу
", чем может грозить сухость кожи
.
Медик уточнила, что повлиять на причины недуга невозможно, поскольку он обусловлен генетикой — люди рождаются с сухой или жирной кожей.
"Эта предрасположенность (сухость кожи. — Прим. ред.) приводит к развитию таких кожных заболеваний, как экзема и атопический дерматит. Они могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, так как они сопровождаются высыпаниями на теле, интенсивным зудом, который приводит к бессоннице и развитию депрессии и невроза", — пояснила Вертиева.
По ее словам, необходимо различать сухую кожу и обезвоженную.
"Запас воды мы можем восполнить, и это делается другими методами", — заявила врач.
Пациенты со склонностью к сухости должны пользоваться специальными средствами лечебной косметики. Их следует принимать или на постоянной основе после душа, или два-три раза в неделю по уровню комфортности.
Вертиева подчеркнула, что такие меры могут привести к более легкому течению кожных заболеваний, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период. Если решить проблему сухой кожи не удается, следует обратиться к дерматологу.