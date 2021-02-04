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Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме, заявил Собянин
Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство переболело коронавирусом в Москве в лёгкой форме. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:27
2021-02-04T18:27
2021-02-04T18:28
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство переболело коронавирусом в Москве в лёгкой форме."Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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