https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596068890.html

Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме, заявил Собянин

Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство переболело коронавирусом в Москве в лёгкой форме. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:27

2021-02-04T18:27

2021-02-04T18:28

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коронавирус в россии

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москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство переболело коронавирусом в Москве в лёгкой форме."Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html

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2021

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