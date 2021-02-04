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Собянин сравнил показатели заболеваемости по COVID-19 с сентябрьскими
Собянин сравнил показатели заболеваемости по COVID-19 с сентябрьскими
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:20
2021-02-04T18:20
2021-02-04T18:29
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября."Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях – в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".В четверг в Москве выявили 2095 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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