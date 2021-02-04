https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596067683.html

Собянин сравнил показатели заболеваемости по COVID-19 с сентябрьскими

Собянин сравнил показатели заболеваемости по COVID-19 с сентябрьскими

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:20

2021-02-04T18:20

2021-02-04T18:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что показатели заболеваемости по коронавирусу в Москве сегодня как в сентябре или начале октября."Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях – в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".В четверг в Москве выявили 2095 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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