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Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:15
2021-02-04T18:15
2021-02-04T18:18
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", - сказал Собянин в эфире "России 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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