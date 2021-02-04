https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596066543.html

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:15

2021-02-04T18:15

2021-02-04T18:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сегодня демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", - сказал Собянин в эфире "России 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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